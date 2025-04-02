Цифровая трансформация юстиции

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Министерство юстиции оказывает 52 вида государственных услуг.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году из более 14 млн оказанных услуг 88% были предоставлены в электронном формате. Цифровая трансформация юстиции призвана обеспечить эффективность законотворчества и прозрачность оказания госуслуг.

– Раньше для получения доверенности человеку требовалось личное присутствие у нотариу­са, имелись риски потерь и подделок документов, так как процесс предусматривал бумажный документооборот, – говорит директор департамента по связям с общественностью Министерства юстиции Талгат Уали. – Теперь все можно сделать по видеозвонку в онлайн-формате. И Минюст отметил рост числа оформленных онлайн доверенностей в четыре раза.

Еще одним приоритетом цифро­визации ведомства стало применение искусственного интеллекта. Актуальность такого подхода подтверждается международным опытом, демонстрирующим его эффективность в повышении качества и доступности правосудия. Сегодня уже функционирует ИИ-агент Qazaq Law, предназначенный для анализа законодательства и автоматизации законотворческих процессов. ИИ-агент помогает сформировать рекомендации по ускорению процесса создания информационных систем для госорганов.

Вопрос принудительного исполнения судебных решений вызывает обоснованные нарекания со стороны населения: только за 2024 год поступило 89 тыс. жалоб по этой линии, или 63% от общего количества обращений в Мин­юст. Для возвращения доверия граж­дан к этому институту также намечено использовать возможности искусственного интеллекта.

Продолжается развитие упрощенного производства через робота-судебного исполнителя. Планируется расширить сумму взыскания через робота с 20 до 40 МРП. Дорабатывается проект «Личный кабинет взыскателя и должника» с внедрением «Цифрового ассистента». Ассистент будет показывать все этапы исполнения, а взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно было быть сделано со стороны судебного исполнителя. На этой же платформе у сторон будет возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействием судоисполнителя.

– Также Минюст дорабатывает механизм совершения исполнительной надписи, – говорит Талгат Уали. – К сожалению, сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями.

В этой связи Минюст планирует ряд мер, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги. Среди них – возможность открытия «Личного кабинета сторон» в системе «Е-нотариат» через биометрическую идентификацию, подача взыскателю и должнику возражения либо свое­временного погашения долга через «Личный кабинет». Долж­никам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной надписи, и они, узнав о долге, своевременно его оплачивают.

Особое внимание Минюст уделяет адресности и качеству оказываемой юридической помощи. Разрабатывается механизм получения гражданами правовых консультаций посредством чат-бота на безвозмездной основе прямо из дома. Таким образом, цифровизация и внедрение ИИ станет мощным инструментом для совершенствования системы юстиции.

#госуслуги #юстиция #трансформация

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