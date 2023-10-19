Цифровой двойник региона

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Асет Калымов

Команда акимата Алматинской области заняла призовое второе место на национальном конкурсе Qazaqstan Project Management
Awards 2023.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

На днях в столице подвели итоги конкурса QazPMA, организаторами которого выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с РГП «Центр поддержки цифрового правительства».

Миссией конкурса, проводимого в республике с 2020 года, является формирование культуры управления проектами с целью дальнейшего экономического роста страны. Жюри оценивает достижения госорганов, квазигосударственных организаций, НПО, предприятий малого и среднего бизнеса, а также вузов, внед­ряющих в своей работе инновационные методы и инструменты проектного менеджмента.

Project management – процесс, помогающий сфокусироваться на конкретной цели, правильно распределить ресурсы и своевременно получить желаемый результат.

В нынешнем году на конкурс, начавшийся 1 июня и состоявший из восьми этапов, было подано свыше 180 заявок. В номинации «Лучший проект» призовое второе место заняла команда акимата Алматинской области. На суд жюри госслужащие представили проект «Цифровой двойник Алматинской области», разработку которого инициировал глава региона Марат Султангазиев.

Как сообщили в областном управлении внутренней политики, «Цифровой двойник» позволяет провести ревизию и оценку эффективности построенных и планируемых к строительству индустриальных зон, потенциал их инженерной и цифровой инф­раструктуры, количество и качест­во человеческого капитала, а также возможность интеграции данных объектов в глобальные цепочки создания добавленной стоимости.

Сейчас IT-специалисты включают в проект геопространственные данные с целью упростить взаимодействие структурных подразделений акимата области, собрать и проанализировать информацию в различных сферах деятельности местных властей.

– Очень востребованным нап­равлением как для государственных органов, так и сервисных, строительных компаний и разработчиков сложных технологических программ является соз­дание 3D-моделей, – отметили в акимате области. – В частности, в рамках проекта «Цифровой двойник Алматинской области» соз­даны 3D-улицы, включающие в общей сложности более 70 тысяч зданий. Внедрены инструменты для измерения и моделирования объектов. За счет интеграции проекта с данными органов правовой статистики и специальных учетов проведен анализ дорожно-транспортных происшествий и криминогенных мест, составлена карта охвата улиц камерами видеонаблюдения.

Кроме того, в цифровой формат переведены сети телекоммуникаций, электро-, газо- и теплоснабжения, канализации, водопроводы, системы уличного освещения. Разрабатываются паспорта проектных мощностей коммунальных объектов. По результатам аэрофотосъемки и полевых исследований будет составлена цифровая карта автомобильных дорог областного значения протяженностью 3 370 км.

По оценкам экспертов, «Цифровой двойник» региона уже дает конкретные результаты. К примеру, за счет его интеграции с системой государственного земельного кадастра были выявлены факты самозахвата 239 земельных участков в городе Конаеве. Сейчас ведутся работы по внедрению проекта в 33 населенных пунктах области.

Как считают разработчики, программа дает возможность государственным органам качественно планировать и применять в работе цифровые данные, экономит бюджетные средства и, что немаловажно, сокращает бюрократическую волокиту.

К слову, в начале сентября «Цифровой двойник Алматинской области» был презентован Главе государства Касым-Жомарту Токаеву в ходе его рабочей поездки в регион. Проект получил высокую оценку, его реализация находится под личным контро­лем акима области.

#Астана #конкурс #QazPMA #Цифровой двойник

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