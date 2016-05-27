Цирк как судьба Статьи 890 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Скоро Марине исполнится 11 лет, а ее стаж в цирке – уже 5 лет. Сегодня она поднимается под купол без страховки – на ремнях. И на высоте более десяти метров бесстрашно выполняет различные трюки. В штат Казгосцирка девочку зачислили в виде исключения после ее убедительных побед на международных конкурсах и благодаря ее несомненному таланту еще три года назад.



После этого знаменательного события в жизни юной гимнастки два года назад она стала обладателем Гран-при VII Международного фестиваля циркового искусства в Астане «Эхо Азии». Здесь она выступила с красивым номером «Легенда Икара» вместе со знаменитым цирковым артис­том – воздушным гимнастом Дау­летом Досбатыровым. В том же 2014 году на XI Международном фестивале циркового искусства в китайском городе Ухане Марина стала обладателем серебряной награды.



Так блестяще биография начинается, как правило, у детей из цирковых династий. У Марины нет в жилах династийной крови. Ее мама Елена Николаевна – технический работник в цирке. Ей даже в голову не приходило, что ее дочь будет выступать на арене, тем более под куполом цирка! Но цирк в судьбу ее дочери буквально ворвался каким-то волшебным образом, когда этого в семье никто не ожидал. Случилось это, как рассказывает Елена Николаевна, благодаря ее младшему брату, то есть дяде Марины, который работал в Казгосцирке распространителем билетов.



До судьбоносного разговора Марины с дядей ее водили по различным кружкам – рисования, лепки, вязания, шитья. Но ее ничто не интересовало. Мама даже отчаялась из-за равнодушия дочери. Но вот однажды они пришли в очередной кружок, где как раз танцевали «Во поле березонька стояла…». Марина сморщилась и категорически отказалась танцевать под такую музыку. Но неожиданно попросила записать ее на восточные танцы. Но там, увы, сказали: «Надо подрасти».



– Тогда мой братишка спрашивает Марину: «А на гимнастику пойдешь?», – продолжает Елена Николаевна. – А она в ответ: «Что это такое?» – «Пойдем со мной, сама увидишь», – ответил он.



И маленькую девочку привели на цирковое представление, где как раз выступал дуэт воздушных гимнастов Алии и Даулета Досбатыровых с номером любви «Роза». Марина буквально загорелась! И стала ходить на гимнастику в студию Казгосцирка к тренеру Валентине Николаевне.



В то время в Казгосцирке работал талантливый артист Сергей Добровольский. Встретив через несколько месяцев маму с до­черью за кулисами, неожиданно для них предложил: «А что вы ходите в студию? Давайте сразу идите к Курмангали Досбатырову!» Но Курмангали Мукашевич, посмотрев на пятилетнюю щуп­ленькую Марину, неожиданно для них сказал: «Надо подрасти».



Через две недели мама Марины вновь встретилась с Сергеем Добровольским. В этот раз он сам привел Марину за руку и поговорил с дядей Колей – так уважительно и по-доброму зовут Курмангали Досбатырова в цирке. Состоялся короткий разговор: «Опять вы?» – «Да». Знаменитый воздушный гимнаст внимательно посмотрел на Марину и спросил: «Будешь заниматься?» В ответ девочка буквально за пять секунд переоделась в трико и побежала на манеж. Ей очень нравились занятия воздушной гимнастикой. Хотя были и трудности. После растяжек у нее часто болели мышцы. Но стойкая Марина не отступала от своей мечты. И в конце концов добилась успеха в гимнастике, что подтвердил Гран-при престижного циркового фестиваля!



– Дядя Коля до сих пор волнуется за нее, переживает, когда ей предстоят выступления, и каждый раз подбадривает, – рассказывает Елена Николаевна. – На концерте в честь 45-летия Казахского государственного цирка Марина вмес­те с Курмангали Мукашевичем подготовила свой сольный номер «Дюймовочка». Цветок располагался внизу сцены, а Марина с самого верха купола спускалась на него. Получилось очень красиво.



Несмотря на шумный успех в цирке, когда зрители стоя аплодируют юной гимнастке, в школе Марина остается обычной ученицей. Как и все, готовит домашние уроки, выходит к доске и отвечает на вопросы учителя. Учится она хорошо и в нынешнем году заканчивает 4-й класс. Пожелаем ей стать отличницей. Тем более что многие мальчики и девочки втайне мечтают быть такими же, как она, и летать под куполом.



К слову, многие девочки из ее школы приходили в студию к тренеру Валентине Николаевне. Но серьезную нагрузку – изнурительные тренировки и растяжки – выдержали только Марина и еще одна девочка из ее класса. «Но цирковой артисткой стала только наша Марина! – с гордос­тью добавила мама. – Наш папа сразу поддержал ее желание быть воздушной гимнасткой. И даже сам смастерил красивый цветок для ее сольного номера «Дюймовочка».



…Однажды Марина заболела ветрянкой и долго не могла прийти­ в цирк. И когда наконец выздоровела, то сразу побежала на манеж и буквально упивалась цирковыми запахами! Тогда она окончательно и бесповоротно поняла: цирк – это ее жизнь и судьба.

