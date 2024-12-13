ЦОНы необоснованно отказывали инвесторам в Астане

В столице Госкорпорация «Правительство для граждан» препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отказы основывались исключительно на отсутствии слова «эксплуатация» в целевом назначении земельного участка.

«Прокуратура города Астаны признала действия Госкорпорации неправомерными, разъяснив, что их требования необоснованны. Таким образом, отказы препятствовали деятельности 30 отечественных и 4 иностранных инвесторов, чьи проекты включают инвестиции на 685,81 млрд тенге и создание 4 375 рабочих мест», – рассказали в госоргане.

Благодаря вмешательству прокуратуры города Астаны госкорпорация зарегистрировала акт ввода объекта в эксплуатацию, а незаконная практика в столице была прекращена.