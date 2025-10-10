Высота волн может достигнуть трех метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин. По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,6.

«Вдоль некоторых прибрежных районов Филиппин возможны волны цунами высотой от одного до трех метров относительно уровня прилива», - говорится в заявлении NOAA.

Агентство Рейтер со ссылкой на PHIVOLCS передает, что жителей прибрежных городов в центральной и южной части Филиппин предупредили о необходимости немедленно эвакуироваться в более возвышенные места или перебраться дальше вглубь острова.

Также у берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах к югу от города Лоренгау, их очаг залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.