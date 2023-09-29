Туалеты за 87 млн тенге: главу отдела ЖКХ оштрафовали в Актау

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководителя отдела ЖКХ привлекли к ответственности за нарушение по госзакупкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК про противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото: пресс-служба антикоррупционной службы по Мангистауской области

Напомним, в августе 2023 года при мониторинге соцсетей антикор выявил, что акимат Актау установил 5 общественных туалетов на городской набережной, которыми горожане не могли воспользоваться.

Ведомство изучило госзакупки и нашло несоответствия в процедурах подписания актов выполненных работ по установке модульных туалетов.

«Несмотря на то, что фактически работы не были выполнены, отдел жилищно-коммунального хозяйства через 2 дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в 87 млн тенге», – сообщала антикоррупционная служба.

Департамент внутреннего государственного аудита тогда начал проверку.

Внутренний госаудит в деятельности Актауского городского отдела ЖКХ выявил нарушения.

«В отношении руководителя Г.И. Серикбаева возбуждено административное производство по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках» КоАП с наложением адмштрафа в 200 МРП», – резюмировали в антикоррупционной службе по Мангистау.

 

 

#Актау #нарушения #акимат #госзакупки #Антикор #Мангистауская область #туалет

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