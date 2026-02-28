Туристический потенциал Казахстана представили в Брюсселе

Туризм
48
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2025 году около 6 200 граждан Бельгии посетили Казахстан, что на 15 процентов превышает показатель 2024 года

фото: пресс-служба нацкомпании Kazakh Tourism

В Посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия состоялась презентация туристического потенциала Казахстана с участием более 20 бельгийских туристических компаний и представителей казахстанских туроператоров, прибывших из Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Мероприятие было направлено на установление прямых деловых контактов и включение Казахстана в предложения бельгийского туристического рынка в ближайшие сезоны.

Презентация прошла при поддержке национальной компании Kazakh Tourism, представителя брюссельского офиса Turkish Airlines Амины Коктен, а также Посла Kazakh Tourism в Бельгии Дерии Сойсал.

В рамках программы состоялась серия B2B-встреч и предметных переговоров между туроператорами.

«Сегодняшняя встреча носит практический характер. Мы заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал регулярным направлением в каталогах бельгийских туроператоров. Речь идёт о формировании устойчивых партнёрств и долгосрочном присутствии на рынке Бенилюкс», – отметил Посол Казахстана в Королевстве Бельгия Роман Василенко.

Казахстанская сторона представила маршруты в сфере экологического, культурно-познавательного и приключенческого туризма, а также предложения для премиальных малых групп и индивидуальных путешественников. Особое внимание было уделено авторским программам, природным направлениям и возможностям комбинированных туров.

В 2025 году около 6 200 граждан Бельгии посетили Казахстан, что на 15 процентов превышает показатель 2024 года. Положительная динамика подтверждает растущий интерес бельгийского рынка к Казахстану и создаёт предпосылки для дальнейшего расширения туристического сотрудничества.

«Мы видим устойчивый интерес европейского рынка к новым направлениям с уникальным природным и культурным контентом. Наша задача – обеспечить качественный продукт и профессиональное сопровождение партнёров при выводе Казахстана в новые сегменты европейского туристического рынка», –  подчеркнул в этой связи Председатель Правления нацкомпании Kazakh  Tourism Талгат Газизов.

Внимание к Казахстану усиливается благодаря и международным медиапроектам. Новый сезон французского телешоу «Pekin Express: Ледяной путь», съёмки которого проходили в нескольких регионах страны, транслируется в прайм-тайм и собирает аудиторию свыше 3 миллионов зрителей.

По итогам презентации стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных туристических продуктов, ориентированных на запросы европейских путешественников и устойчивое развитие сотрудничества.

#туризм #посольство #Бельгия #Kazakh Tourism

