Туркестан получил статус Города ремесленников

Этому предшест­вовал официальный визит в феврале этого года делегации в составе вице-президента Всемирного совета по ремеслам по Азиатско-Тихоокеанскому региону, экспертов из Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Они высоко оценили возможности города по развитию народных ремесел. После обсуждения заявку Туркестана одобрили, официально вручив сертификат, подтверждающий статус.

В Туркестане работают десятки мастеров народно-прикладного искусства, сохраняющих нацио­нальные традиции. Закон «Об особом статусе города Туркестана» предусматривает государственную поддержку для ремесленников. Он предполагает субсидирование 25% затрат мастеров. Свои изделия и сувениры из кожи, дерева, керамики, металла и других природных материалов они смогут изготавливать и реализовывать в Центре ремесленников, открытие которого запланировано в ближайшее время.