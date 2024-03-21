Туркестан, встречай гостей!

В туркомплексе «Керуен сарай», ставшем центральной площадкой открытия сезона «Туркестан – туристическая столица тюркского мира», буквально яблоку негде упасть. Горожане и гости праздника устремились сюда, чтобы стать участниками и зрителями соревнований по национальным видам спорта, увлекательных конкурсов, концертной и шоу-программ.

Организаторы праздника предусмотрели креативные зоны для фотосъемки и информационные стенды, знакомящие с достопримечательностями юга и туристическими маршрутами, по которым можно отправиться за новыми впечатлениями и эмоциями. Жителям региона многие из них хорошо знакомы, маршруты пользуются популярностью среди туристов и паломников. Но на этот раз ставку сделали на

приезжих из других регионов и иностранных туристов, которые все чаще выбирают для путешест­вия Туркестанскую область.

В прошлом году в Туркестане побывали порядка 15 тыс. иностранных туристов. Количество однодневных посетителей – около миллиона человек.

– Мы превратим туризм в одно из основных направлений развития Туркестана, – убежден аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Президент страны поставил четкую задачу по превращению туризма в один из драйверов экономичес­кого роста республики. В этом отношении потенциал Туркес­танской области очень высок. Для развития сферы туризма мы увеличиваем количество международных авиарейсов из местного аэропорта. Мы и в этом году продолжим открывать новые авиамаршруты из других городов мира в Туркестан.

Международный аэропорт Туркестан выполняет еженедельно 22 авиарейса внутри Казахстана и девять рейсов по трем международным направлениям. Для увеличения иностранных туристов в начале этого года лоукостерной компанией Wizz Air запущен маршрут Абу-Даби – Туркестан. В дни празднования Наурыза стартует регулярный рейс по маршруту Самарканд – Туркестан.

Эстафету туристической столицы Туркестан получил в декабре прошлого года от азербайд­жанского города Шамахи. Это одна из значимых инициатив на пространстве тюркских государств, позволяю­щая раскрыть туристический потенциал городов вдоль Великого шелкового пути и способствую­щая сближению народов всех тюркских стран посредством познания культурных и традиционных ценностей друг друга.

Туркестан ждет и готов к приему гостей! Специально разработанная программа рассчитана до конца года. За это время планируется провести 25 мероприятий международного уровня, 23 – республиканского и 56 – областного.

Статус туристической столицы тюркского мира является прекрасным шансом для тур­операторов, отельеров, владельцев кафе и ресторанов, местных ремесленников и многих других предпринимателей, встречающих гостей города и делающих все возможное, чтобы пребывание в Туркестане и области запомнилось им интересными экс­курсиями и яркими событиями.

В том, что южане умеют организовывать грандиозные праздники, еще раз убедились гости открытия сезона «Туркестан – туристическая столица тюркского мира». Их вниманию предложили выступления вокальных и танцевальных коллективов, фольк­лорных ансамблей, артис­тов цирка, театрализованные представления, посвященные Наурыз мейрамы. Участники праздника смогли оценить самобытность и красоту казахских национальных костюмов. Дизайнеры представили наряды, которые столетия назад носили степняки. Основой для создания коллекции повседневной одежды мужчин, женщин и детей стали эскизы из старинных книг, а также вещи, сохранившиеся в старых сундуках.

Ярмарка ремесленников, на которой свои изделия представили ювелиры, гончары, мастера по дереву и металлу, показала, насколько талантливыми и мастеровитыми были предки местных жителей. Редко, кто удержался, чтобы пройти мимо россыпи национальных сокровищ и не купить что-то на память о Туркестане, на год ставшем столицей тюркского мира.