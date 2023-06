Широкоохватный, открытый для общения форум проводит Математическое общество тюркского мира (Turkic World Mathematical Society, TWMS) при поддержке и содействии Министерства науки и высшего образования РК, акимата Туркестанской области, Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссауи (МКТУ), Национальной академии наук РК, Национальной инженерной академии РК, Казахского нацио­нального университета имени аль-Фараби, Казахского университета инновационных и телекоммуникационных систем, ряда других университетов и НИИ. Площадки и аудитории для работы пленарных и секционных заседаний предоставит МКТУ.

Основная цель конгресса – расширение международных связей и научного сотрудничества ученых всего мира, содействие развитию математической нау­ки и применению достижений математики, информационных технологий в научных исследованиях, технике и образовании.

Инициатор крупномасштабного научного партнерства – Математическое общество тюркского мира было основано в 1999 году, но довольно скоро превзошло заявленный в названии формат, объединив в своих рядах не только ученых Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, но также и России, Ирана, Китая, США и многих европейских стран.

Его I Конгресс прошел в год основания в Университете Фират (Элазиг, Турция), следующий – в 2007 году, то есть восемь лет спустя, тоже в Турции (Университет Сакарья, Адапазары).

А местом проведения III Конгресса математиков тюркского мира в 2009 году стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Алматы). В это время я был ректором флагмана высшего образования Казахстана и занимался подготовкой этого грандиозного мероприятия.

В конгрессе, организованном Министерством образования и науки РК, Казахстанским математическим обществом и КазНУ, приняли участие около тысячи человек из 15 государств, в том числе представители Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, России, Ирана, Китая, Монголии, Швеции, Марокко. На пленарных, секцион­ных заседаниях и стендовых презентациях выступили около 300 человек, были рассмотрены актуальные проблемы математики, аспекты ее истории и методика преподавания.

IV Конгресс в 2011 году был проведен в стенах Бакинского университета – эстафету принял Азербайджан. К страновой «палитре» добавились США, Великобритания и Франция.

V Конгресс три года спустя состоялся в курортном месте – на побережье озера Иссык-Куль. Его организаторами выступили Кыргызское математическое общество и Институт математики и механики НАН Кыргызстана. Форум вновь почтили присутствием ученые США.

Затем настал черед столицы Казахстана Астаны. Хозяином VI Конгресса в 2017 году стал Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. В его работе приняли участие более 500 человек, включая 100 видных зарубежных ученых из 20 стран. «Географию» форума расширили Польша, Германия, Объединенные Арабские Эмираты. На конгресс поступило 507 научных и стендовых докладов, из которых 320 было заслушано.

Научными секциями конгресса были охвачены все основные направления математической науки. Рассмотрены актуальные проблемы по следующим направлениям: алгебра и математическая логика, геометрия и топология, теория функции, дифференциальные уравнения и математическая физика, теория вероятностей и математическая статистика, вычислительная математика, теория управления и методы оптимизации, математическое моделирование, теоретические основы информационных технологий, история и методика преподавания математики.

Особенностью конгресса стало проведение в его рамках Международной конференции Functional analysis in interdisciplinary applications, мини-симпозиума Inverse and Ill-posed Problems and its applications и семинаров Non-associative algebras and combinatorics и Mathematical Modeling.

К сожалению, в дальнейшем график проведения больших научных советов был нарушен из-за продолжительной пандемии коронавируса, и лишь к настоящему времени наконец-то появилась возможность их возобновить. Чему математики безмерно рады. Об этом говорит количество стран, выразивших намерение принять участие в VII Конгрессе. Их в два с половиной раза больше, чем в 2017 году!

Показательно, что главным инициатором вновь стал Казах­стан, проводящий второй подряд TWMS Congress. И это неспроста. Казахстанское математическое общество всегда занимает активную позицию и является одним из лидеров научного сотрудничества, а отечественная математическая школа высоко котируется и признана во всем мире.

В Казахстане, по данным Essential Science Indicators, аналитического инструмента компании Thomson Reuters, математика является одной из самых плодотворных областей науки. Казахстанские ученые ведут исследования по таким важным направлениям, как теория функ­ций и функциональный анализ, обыкновенные дифференциаль­ные уравнения и уравнения с частными производными, алгебра, логика, математическое моделирование, вычислительная математика, аэро- и гидродинамика, теория вероятностей и математическая статистика. Ученые-математики Казахстана берутся за решение задач наивысшей мировой сложности.

Выдающийся ученый-математик, академик и мой университетский наставник Ш. С. Смагулов говорил, что у казахов есть генетическая склонность к математике. Приятно сегодня осознавать, что казахстанские математики, невзирая на трудности, сумели удержать высокую планку. И подрастающую смену растим достойную. Наши школьники более трехсот раз становились золотыми медалистами мировых математических олимпиад, а в 2022 году заняли 17-е место в меж­дународном командном зачете.

К тому же в образовании и высшей школе утверждается тенденция усиления внимания к точным наукам. 11 января 2022 года, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, Президент страны Касым-­Жомарт Токаев подчеркнул: «Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям».

Значит, математическая школа Казахстана и дальше будет развиваться и завоевывать новые рубежи.

Приятно отметить, что по восходящей компоненте идет развитие «царицы наук» и у наших коллег.

Важные результаты в различных областях математики получили турецкие ученые. Они известны работами по алгебре, теории чисел и их приложениям, исследованиями в ряде новейших актуализированных направлений.

Учеными Кыргызстана разработаны новые методы исследования распространения волн, получены хорошие результаты по теории динамических систем, топологических и равномерных пространств, обратным задачам геофизики, нелинейным уравнениям в частных производных.

Большую роль играют в математической науке успехи Азербайджана в сфере математической физики. Хорошо известны такие работы для сферы эксплуа­тации нефтегазовых скважин. Прорабатывается применение вейвлет анализа для обработки сигналов, теории фреймов в сейсмологии, алгебраических и логических методов в теоретической физике, функциональном анализе, топологии.

В Узбекистане есть ценные результаты по теории вероятностей, математической статистике и упорядоченных алгебр применительно к актуальным задачам массового обслуживания, эпидемиологии, аэрогидродинамики, оптимального управления, стационарных случайных процессов, квантовой теории.

У туркменских и таджикских математиков серьезные достижения в области сингулярных дифференциальных и интегральных уравнений, спектральной теории дифференциальных и псевдодифференциальных операторов.

Это пунктирные данные о заслугах лишь узкого круга стран, учредивших TWMS. А сколько грандов математического мира пожалуют к нам, сколько мэтров передовых школ! Им явно будет чем удивить и чем поделиться.

Святой земли благословенье

Тюркский мир столетиями был мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, его миссия исторически заключалась в сближении, объединении культур и цивилизаций. С 1991 года, еще до учреждения Тюркского совета (ныне – Организация тюркских государств), регулярно проводились регио­нальные саммиты. Тюркское сотрудничество углубили такие специально соз­данные структуры, как ТЮРК­СОЙ

­(ЮНЕСКО­ тюркского мира),

ТЮРКПА (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран), Тюркская академия. Аббревиатуры уже не требуют расшифровки, они прекрасно известны нашим читателям. Во-первых, благодаря огромной роли в их создании Казахстана; во-вторых, за страной закрепился имидж «первой скрипки» в работе организаций. TWMS – одно из успешных направлений многостороннего сотрудничества.

И готовящийся очередной конгресс, несомненно, станет знаковым событием как для науки, так и для упрочения дружественных связей. Он задает новый масштаб партнерства в геополитическом контексте, ведь число участников значительно расширяется – это будет почти треть государств – членов ООН. Кроме того, форум представляет особую ценность в культурно-эстетическом плане, поскольку проводится в духовной столице тюркского мира, в месте, имеющем сакральное значение для всех мусульман.

Выступая 17 июня на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане, К. К. Токаев сказал: «На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии. Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности».

Высказался Президент и о духовно-конфессиональном значении города: «От наших предков нам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире. Например, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи считается одним из символов нашей уникальной истории и занимает особое место в системе наших духовных ценностей. Внесено предложение придать данному объекту статус национального историко-культурного памятника. Я поддерживаю данную инициативу.

Говоря о Туркестане и мавзолее, невозможно не сказать о самом Ходже Ахмеде Яссауи. Это выдающийся мыслитель, один из столпов нашей духовности, который внес огромный вклад в утверждение ислама во всем тюркском мире».

Воспетый поэтами древний Туран! Цветущий край на пресечении маршрутов Великого шелкового пути, куда устремлялись караван за караваном, где в средневековье бурно развивались ремесла и в большом почете была наука.

Здесь соседствуют седая старина и впечатляющая воображение современная архитектура, при этом гигантская стройка не затеняет привлекательный колорит первозданной части города, имеющего 1500-летнюю историю.

И к ней участники конгресса смогут прикоснуться. Культурной программой предусмотрено посещение мемориальных мест, музеев и мавзолеев. Мавзолей сподвижника пророка Мухаммеда, святого Арыстан-Баба, приходящегося Х.А. Яссауи родным дядей и первым учителем, расположен в 60 километрах от Туркестана. Думается, особая символика заключается в том, чтобы поклониться праху наставника, а затем словно бы получить благословение от самого Ходжи Ахмеда Яссауи, великого мыслителя и проповедника, который считается национальным святым всех тюркских народов.

Устроителями делается все для того, чтобы на форуме царила дружелюбная, располагающая к общению атмосфера. Свободное время постараемся насытить полезными мероприятиями и контактами. Потому что гости, среди которых немало всемирно известных ученых, лауреатов Филдсовской премии (присуждается раз в четырехлетие и часто называется Нобелевской премией для математиков) и обладателей других престижных регалий, едут на долгожданную встречу прежде всего затем, чтобы максимально плодотворно поработать.

Общаться им поможет большая группа волонтеров и переводчиков. Рабочие языки форума – английский, казахский, тюркские языки и русский.

С учетом разнообразия интересов ученых программа VII Всемирного Конгресса математиков тюркского мира включает следующие направления: дифференциальные уравнения и уравнения математической физики; теория функций и функциональный анализ; алгебра, математичес­кая логика и геометрия; теория вероятностей и математическая статистика; обратные и некорректные задачи; оптимальное управление; математическое и компьютерное моделирование; вычислительные и информацион­ные технологии; теоретическая и прикладная математика, механика сплошной среды; методика преподавания математики и история математики.

К началу конгресса будут изданы сборники докладов.

Работа форума, обмен идеями и информацией найдут полноформатное отражение в СМИ. По докладам, отобранным международным экспертным советом конгресса, планируется издать статьи в выпусках журналов, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, и журналах, индексируемых в Web of Science и Scoups.

На VII Всемирном Конгрессе математиков тюркского мира будут доложены новые научные результаты, полученные в последние годы, определены основные приоритетные направления развития теоретической и прикладной математики, награж­дены ученые, внесшие особый вклад в развитие математической науки.

В рамках форума также будет проведена выставка научных достижений Казахстана.

До встречи в Туркестане, уважаемые коллеги и друзья!