В рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий, осенью 2025 года в городе Актау, официально признанном культурной столицей тюркского мира, состоится историческое событие — первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Это масштабная инициатива, нацеленная на укрепление престижа рабочих профессий, создание профессионального пространства и стимулирование обмена опытом между молодыми специалистами тюркоязычных стран. Чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени.

Планируется, что участие примут свыше 100 молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет и 80 высококвалифицированных экспертов из восьми стран: Казахстана, Турция, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии.

Соревнования пройдут по 15 ключевым компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг. Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами (дроны).

Организаторами выступает Министерство просвещения Республики Казахстан. Реализацию проекта осуществляет НАО "Talap" при МП РК и акимат Мангистауской области.