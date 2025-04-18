По инициативе Службы государственной охраны РК, 17 апреля 2025 г. на полевом учебном центре «Майлан» проведен первый в Казахстане турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур Millitary Drone Race, передает Kazpravda.kz
На соревновании приняли участие команды Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Министерства обороны РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и др. Партнером турнира выступил Научно-образовательный фонд «Ashyk Aspan Foundation».
Победителем турнира стала команда СГО РК, на втором месте команда ССН «А» КНБ РК, третье место турнира заняла команда Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
Турнир по пилотированию FPV-дронов был направлен на повышение профессиональной подготовки специалистов в этой области. Можно отметить, что соревнование стало для них возможностью развивать навыки управления новейшими системами и обменяться практическим опытом, а также задало вектор дальнейшего развития в области тактического применения БВС.