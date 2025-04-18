По инициативе Службы государственной охраны РК, 17 апреля 2025 г. на полевом учебном центре «Майлан» проведен первый в Казахстане турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур Millitary Drone Race, передает Kazpravda.kz

Фото: Служба государственной охраны РК

На соревновании приняли участие команды Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Министерства обороны РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и др. Партнером турнира выступил Научно-образовательный фонд «Ashyk Aspan Foundation».

Победителем турнира стала команда СГО РК, на втором месте команда ССН «А» КНБ РК, третье место турнира заняла команда Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Турнир по пилотированию FPV-дронов был направлен на повышение профессиональной подготовки специалистов в этой области. Можно отметить, что соревнование стало для них возможностью развивать навыки управления новейшими системами и обменяться практическим опытом, а также задало вектор дальнейшего развития в области тактического применения БВС.