Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!

Свой способ преодоления дефицита пресной воды, а также создания идеальной противопожарной обороны предлагает инженер Сабит Жанболган из Байконыра.

– К общему сожалению, некогда казавшиеся нереальными предсказания футурологов о дефиците питьевой воды, сегодня – уже реальность, как и торговля живительной влагой, конфликты между государствами по поводу гидроресурсов, – говорит Сабит Жанболган. – Частые засухи в земледельческих регионах негативно сказываются на продовольственной безопасности многих стран.

Но еще в древности люди научились конденсировать атмо­сферную влагу при помощи каменных сооружений, а в наше время дополнительным, высокотехнологичным и малобюджетным решением глобального дефицита воды и, кстати, оперативного тушения лесных и степных пожаров может стать следующий проект.

Называется он «Дирижабль для конденсации воды», и на него уже имеется патент, зарегистрированный в Государственном реест­ре изобретений Республики Казахстан. Конструкция относится к области воздухоплавательной техники и служит для получения живительной влаги из воздуха и ее доставки непосредственно потребителю.

– Беспилотный дирижабль имеет оболочку в виде трех сигаро­образных корпусов, наполненных легким газом, с управляемыми килями и стабилизаторами, два электропривода, работающие от солнечных батарей и аккумуляторов, блок управления, – пояс­няет Сабит Жанболган. – Над корпусами аппарата расположено устройство для конденсации водяных паров.

Напомним, в атмосфере содержится около одного процента воды, а на один квадратный метр поверхности Земли приходится в среднем 29 кг атмосферной влаги. В нижних полостях между корпусами дирижабля размещены резервуары-накопители из водонепроницаемой ткани, а в нижней части корпусов закреп­лены распылители.

Таким образом, дирижабль может и «производить» воду, и доставлять ее по назначению.

– Мой проект – создание высокорентабельного беспилотного автономного дирижабля, который, используя только солнечную энергию, при движении получает воду из атмосферы и доставляет ее к месту потребления, при этом попутно проводит мониторинг земной поверхности и атмосферы, – подчеркивает Сабит Жанболган.

В настоящее время, говорит он, доставку воды воздушным путем, например, для тушения лесных пожаров, обеспечивает зат­ратная авиационная техника, а поливное земледелие использует громоздкие и малоэффективные дождевальные установки. Между тем роботизированные, пол­ностью автономные, не требующие топ­лива и экипажа беспилотные дирижабли могли бы длительное время, не приземляясь, получать и доставлять воду для тушения и предотвращения пожаров, орошения и удобрения сельхозугодий. А также обеспечивать повсеместный полномасштабный противопожарный контроль значительных территорий, включая труднодоступные регионы.

Небольшой пример: дирижабль конденсации воды с запасом в 15 кубических метров соответствует пожарной команде из пяти автоцистерн по 3 кубометра, 25 человек боевого расчета. С учетом круглосуточного дежурства по три смены это уже 75 человек с расходами на зарплату, спецодежду, обучение, расходы на ГСМ, гараж и так далее.

Моторесурс дирижабля за 3 года непрерывной эксплуатации составит: 24 часа х 365 суток х 3 года = 26 280 моточасов, без боевого расчета, без ГСМ, без гаража-эллинга.

– Такую же аналогию можно провести с оросительной техникой, – говорит Сабит Жанболган. – Я, конечно, не предлагаю заменять все пожарные боевые расчеты на робот-дирижабль, который будет сразу реагировать на каждое возгорание или мангал любителей шашлыка. Но лишняя противопожарная служба не помешает.

Как отметил изобретатель, эти дирижабли смогут производить также промывку больших площадей солнечных панелей. Беспилотные ДКВ, дополняя космическую систему дистанционного зондирования Земли, на высотах ниже облачного покрова способны значительно расширить оперативную мониторинговую информацию для казахстанских потребителей.

– Еще дирижабль на якорной стоянке на высоте 80–90 метров способен обеспечить дешевой электроэнергией (солнечной – от солнечных батарей и ветровой – от электропривода постоянного тока в генераторном режиме) труднодоступные и отдаленные регионы, – говорит инженер Жанболган. – А это особенно важно для геологических, археологических, изыскательных экспедиций, фермерских хозяйств, летних военных лагерей, насосных и буровых установок, речных и морских судов.

Представьте, дирижабли будут летать над всей территорией Казахстана, разделенной на участки, подобно пчелиным сотам, на высотах и направлениях движения, согласованных с РГП «Казаэронавигация». В каждой «соте» – свой центр автоматического управления, который обменивается данными с другими «сотами» оперативной информацией по состоянию подконтрольных участков.

– Расчетная себестоимость ДКВ грузоподъемностью от 5 до 15 тонн ожидается, как у легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, – рассказывает изобретатель. – Количест­во комплектующих узлов – как у электромобилей, минимум экс­плуатационных расходов. Один ДКВ с бортовым компактным газогенератором для автоматической подпитки водородом рассчитан на непрерывную экс­плуатацию в воздушном пространстве без приземления в течение 3 лет, так как воду он получает из атмосферной влаги и с воздуха заливает пожары, орошает поля. Дирижабль должен быть спроектирован и изготовлен с гарантией на весь непрерывный срок эксплуатации без промежуточного техничес­кого обслуживания и ремонта.

В современных условиях Казахстан, по мнению героя нашего материала, просто должен пользоваться самыми удобными и выгодными изобретениями. Это ведь повсеместно входит в норму жизни.

– Тем более патент на изобретение уже есть. Используя современные материалы, опыт прошлого, при грамотной адми­нистративной поддержке можно за короткий срок достичь очень многого, – считает инженер. – Развитие аэро­статической промышленности в Казахстане неизменно потянет за собой усовершенствование и создание новых материа­лов для оболочек и креплений аэростатов, пленочных солнечных батарей, легких и более емких аккумуляторов, электродвигателей постоянного тока, новых видов композиционных материалов, газовых смесей, совершенных приборов дистанционного контроля...

Заводы-изготовители целесообразно разместить в регионах с избыточными трудовыми ресурсами на базе свободных производственных мощностей. А это тысячи рабочих мест. Производство комплектующих изделий не требует особого квалифицированного труда, поэтому изготовление мягких оболочек, электроприводов, крепежных элементов и других деталей, где требуется аккуратный женский труд, надо отдать в малый бизнес сельских регионов.

Среднему бизнесу можно предложить по госзаказу выпуск пленочных солнечных панелей, легких аккумуляторов, систем управления с программным обеспечением. Тестирование основных узлов, испытание на герметичность оболочки, полную сборку, заполнение водородом, комплексное и окончательное тестирование под нагрузкой, передачу управления покупателю производит непосредственно сам завод-изготовитель.

После гарантированного срока эксплуатации ДКВ возвращается на завод для утилизации. Перед ней роботы-эксперты анализируют всю накопленную информацию за годы эксплуатации каждого ДКВ. На основе полученных данных производится постоянная модернизация.

– В свое время основоположник космонавтики Константин Циолковский сказал: «Сделайте серебряный аэростат, и он вам будет давать 100% чистой прибыли на затраченный капитал; даже аэростат из червонного золота даст приличный процент!» И это так, – говорит изоб­ретатель.