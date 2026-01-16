К слову, фраза «Волонтерство – это настоя­щий патриотизм» не раз уже звучала из уст Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства неоднократно подчеркивал, что волонтерство является подлинным выражением любви к Родине и служения обществу. В своих выступлениях он называл волонтеров людьми с большим сердцем, которые проявляют самоотверженность и человечность в критические моменты. По словам Президента, добровольчество стало не временным движением, а неотъемлемой частью общественной жизни страны.

Волонтерская деятельность в Казахстане регулируется Законом «О волонтерской деятельности», принятым в 2016 году, получив четкую правовую основу и государственное признание. Документ закрепил правовой статус волонтеров, определив принципы их работы, права и обязанности, формы взаимодействия с государственными органами и организациями. Закон гарантирует им безопасные условия деятельности, право на инструктаж, поддержку и признание их вклада.

Значимым этапом в развитии казах­станского волонтерского движения стал объявленный в республике в 2020 году Год волонтера. Именно тогда это движение вышло на качественно новый уровень, охватив сотни тысяч людей по всей стране. Были созданы координационные центры, запущена национальная платформа, расширены программы обу­чения и поддержки. Сегодня в Казахстане действуют сотни организаций и инициативных групп, объединяющих тысячи добровольцев.

И их старания и заслуги не остаются без внимания: существует международная премия «Волонтер года». Она была учреждена по инициативе Главы государства в 2020 году и ежегодно присуждается за значительный вклад в решение социальных, гуманитарных, экологических, образовательных и иных общественно значимых задач. Премия охватывает широкий спектр номинаций – от помощи в чрезвычайных ситуа­циях до защиты окружающей среды и культурного наследия.

Есть в Казахстане и еще одна хорошая традиция – общенациональный проект «Марафон добрых дел», зародившийся в феврале 2021 года по инициативе Президента в рамках празднования 30-летия независимости республики. Инициатива направлена на поддержку волонтерской и благотворительной дея­тельности среди казахстанцев. Подведение итогов республиканского проекта «Марафон добрых дел» прошло в декабре прошлого года в Астане. Тогда же состоялась торжественная церемония награждения международной премией «Волонтер года». Лауреатами премии стали 46 волонтеров из Казахстана, а также добровольцы из Азербайджана, Кыргызстана, России и Турции. А по результатам марафона казахстанцами было совершено более 9 тыс. добрых дел, 20 человек, проявивших наибольшую активность и инициативность в творении добра, стали победителями конкурса. Всего же в проекте приняли участие порядка 40 тыс. казахстанцев.

Важный штрих: мероприятие в столице состоялось в рамках празднования Международного дня волонтеров и в преддверии официального старта Международного года добровольцев в Целях устойчивого развития-2026, старт которому был дан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 5 декабря 2025 года. Инициатором международной кампании выступил Казахстан. Провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международный год добровольцев направлен на признание и усиление вклада волонтеров в развитие и укрепление глобальной устойчивости.

Надо отметить, что волонтерский опыт в Казахстане все чаще рассматривается как социально значимый капитал: он учитывается при участии в конкурсах, грантовых программах, общественных инициативах, а в отдельных случаях –при поступлении на государственную службу или в вузы.

Стать волонтером в Казахстане сегодня может практически каждый, закон не устанавливает жестких возрастных или социальных ограничений. Один из самых удобных способов – регист­рация на национальной онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, где можно выбрать направление, формат и регион деятельности. Кроме того, волонтерские клубы действуют при учебных заведениях, общественных фондах, неправительственных организациях.