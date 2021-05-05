Twitter запустил свой аналог Clubhouse

Компания Twitter запустила новую функцию под названием Spaces live-audio room, которая позволяет пользователям стать участниками аудио-разговоров в реальном времени в специальных виртуальных комнатах, сообщает Iz.ru со ссылкой на CNBS.
Обновленная функция была запущена Twitter для пользователей iOS и Android, у которых имеется более 600 подписчиков.
Отмечается, что введение подобной функции позволит Twitter реализовать план по увеличению активной пользовательской базы до 315 млн человек к концу 2023 года.
В процессе живых разговоров пользователи Twitter будут наблюдать фиолетовые пузыри, на которые можно нажать, чтобы присоединиться к пространству. Оказавшись внутри, участники могут направлять сообщения этим пространствам. В свою очередь, хозяин комнаты может модерировать ее с помощью регулирования участников, то есть, их добавления или же удаления.
Clubhouse запустили в марте 2020 года основатели стартапа Alpha Exploration Пол Дэвисон и Рохан Сет. Соцсеть работает по приглашениям, ее пользователи могут запускать тематические "комнаты" с аудиотрансляциями.