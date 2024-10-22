Ты в доме можешь и не жить, но подключить к теплу – обязан!

Дефицит тепла в правобережной части областного цент­ра не позволяет подключать новые дома к отопительной системе, но застройщики всеми правдами и все чаще неправдами продают в них квартиры, а в итоге страдают люди. Так случилось и с жильцами нового многоквартирного дома в 35-м квартале.

Отопительный сезон в Семее стартовал еще 1 октября. Однако жильцы новой многоэтажки обещанного блага цивилизации так и не дождались и обратились с жалобами в акимат.

Здесь им объяснили, что подключение к теплоснабжению недопустимо из-за отсутствия технических условий и дефицита мощности на тепловом источнике – котельной 35-го квартала.

Как подтвердили в ГКП «Теплокоммунэнерго», застройщик – ТОО «Билдинг Сервис Со» – должен был обеспечить данный жилой дом автономным источником отопления и брал на себя соответствующие гарантийные обязательства. Однако до начала отопительного сезона их не исполнил, отчего возник риск, что многоэтажка останется без отопления.

Тогда, не особо мудрствуя, в компании-застройщике по-своему «решили» проб­лему – сорвали пломбу на запорной арматуре и самовольно подключили жилой дом к отоплению. По факту самоуправства подано отношение в правоохранительные органы, где действиям застройщика будет дана правовая оценка.

Чтобы не оставить людей замерзать в своих квартирах, в акимате приняли решение не отключать здание от котельной. Но... застройщика все равно обяжут оборудовать в доме систему автономного отопления.