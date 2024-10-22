Ты в доме можешь и не жить, но подключить к теплу – обязан!

Общество
20
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Недобросовестная компания-застройщик в Семее по-своему «решила» проблему отопления, самовольно подключившись к городским коммуникациям.

фото автора

Дефицит тепла в правобережной части областного цент­ра не позволяет подключать новые дома к отопительной системе, но застройщики всеми правдами и все чаще неправдами продают в них квартиры, а в итоге страдают люди. Так случилось и с жильцами нового многоквартирного дома в 35-м квартале.

Отопительный сезон в Семее стартовал еще 1 октября. Однако жильцы новой многоэтажки обещанного блага цивилизации так и не дождались и обратились с жалобами в акимат.

Здесь им объяснили, что подключение к теплоснабжению недопустимо из-за отсутствия технических условий и дефицита мощности на тепловом источнике – котельной 35-го квартала.

Как подтвердили в ГКП «Теплокоммунэнерго», застройщик – ТОО «Билдинг Сервис Со» – должен был обеспечить данный жилой дом автономным источником отопления и брал на себя соответствующие гарантийные обязательства. Однако до начала отопительного сезона их не исполнил, отчего возник риск, что многоэтажка останется без отопления.

Тогда, не особо мудрствуя, в компании-застройщике по-своему «решили» проб­лему – сорвали пломбу на запорной арматуре и самовольно подключили жилой дом к отоплению. По факту самоуправства подано отношение в правоохранительные органы, где действиям застройщика будет дана правовая оценка.

Чтобы не оставить людей замерзать в своих квартирах, в акимате приняли решение не отключать здание от котельной. Но... застройщика все равно обяжут оборудовать в доме систему автономного отопления.

#Семей #отопление #теплоснабжение #новостройки

Популярное

Все
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в 2025 году
Музыкальная палитра Кристофа Мангу
Нет брауни, даешь урбеч!
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Всем школам школа!
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – …
В столице усилены меры в местах массового пребывания молоде…
Комиссии по делам несовершеннолетних изменят подход к работе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]