Тятя, тятя, наши сети превратятся в… мертвеца!

Общество
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Андрей Кратенко

Самыми изношенными (на 72%!) оказались тепловые сети Северо-Казахстанской области.

Фото: kazpravda.kz

Итоги государственного аудита эффективности управления в сфере теплоснабжения рассматривались на заседании ревизионной комиссии Северо-Казахстанской области. Выяснилось, что средняя изношенность тепловых сетей по стране достигает 54%, причем в СКО этот показатель значительно превышает среднереспубликанский уровень.

Общая сумма финансовых нарушений по области в сфере тепловых коммуникаций также немаленькая и составляет 194 млн 495,5 тыс. тенге.

Аудиторская проверка выявила, что тема теплоснабжения остается одной из самых актуальных для Северного Казахстана. Достаточно вспомнить, как в марте прошлого года на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба, под завалами погибла женщина.

В недобросовестном отношении к своим обязанностям тогда обвинили бывшего директора ТЭЦ, главного инженера и начальника котельного цеха. Процесс по этому делу продолжается. Тем временем началось другое разбирательство. На скамье подсудимых оказался бывший руководитель КГУ «Управление энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области».

Это управление, а также отделы ЖКХ трех районов (Тайыншинского, Айыртаус­кого и Акжарского) стали объектами государственного аудита. «Общая сумма установленных финансовых нарушений составила 194 млн 495,5 тыс. тенге, в том числе подлежащая восстановлению по бухгалтерскому учету – 190 млн 154 тыс. тенге, восстановлению путем выполнения работ – 360 тыс. тенге, возмещению в доход бюджета – 3 млн 981,5 тыс. тенге», – сообщили в ревизионной комиссии Северо-Казахстанской области.

Неэффективное планирование бюджетных средств вылилось в сумму 10 млн тенге. Также выявлено 28 нарушений по порядку выполнения процедур. Зафиксированы нарушения законодательства о государственных закупках, бухгалтерском учете, не обеспечено достижение целей в бюджетных программах, достоверное составление бюджетных заявок, допущены нарушения в части невыполненного объема работ по ремонтам.

Ревизоры отметили, что единственная теплоцентраль региона находится в частной собственности АО «Севказэнерго» – одной из крупнейших компаний страны, работа которой включает генерацию, транспортировку и сбыт тепловой и электрической энергии. Производит энергию Петропавловская ТЭЦ-2, а топливом для нее служат уголь и мазут.

Протяженность тепловых сетей составляет более 230 км. По итогам первого полугодия 2022 года суммарные потери тепловой энергии составили 20% (!), или 185 363 Гкал от отпуска в сеть. Основные причины таких потерь – высокий уровень изношенности теплотрасс, который на июль прошлого года составил 77% по магистральным сетям, 63% – по распределительным и 32% – по вспомогательному оборудованию, зданиям и сооружениям.

В первом полугодии 2022 года был произведен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяженностью 4,2 км при плане 2,7 км. Ревизоры указали, что, несмотря на ремонты, уровень изношенности теп­ловых сетей продолжает расти.

«Для поддержания общей степени изношенности основного оборудования на существующем уровне необходимо менять ежегодно по 18,4 км тепловых сетей, а для снижения амортизации – по 25,З км (только капитальные ремонты), – посчитали проверяющие. – Вместе с тем ежегодная замена тепловых сетей ТОО «Петропавловские тепловые сети» составляет в среднем 15 км трубопровода».

Предприятие обеспечено персоналом только на 86%. Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (30 единиц): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, газорезчиков, изолировщиков, слесарей по ремонту оборудования. На отток влияют неконкурентная заработная плата, наличие вредных факторов производства.

Ревизоры сделали вывод о том, что тепловые сети региона по большей час­ти выработали свой ресурс, находятся в аварийном состоянии, требуют масш­табной замены.

Общая степень амортизации котельных по Северо-Казахстанской области составляет 37%, а тепловых сетей – 72%. Тепловой коэффициент полезного дейст­вия – 35–50%, тогда как за рубежом он достигает 70%.

Каковы причины столь низкой эффективности? Они на поверхности. Это полное или частичное отсутствие теплоизоляции, слабый гидравлический режим, нерегулярные испытания, отсутствие схем развития тепловых сетей, низкий уровень автоматизации процессов, сделали выводы аудиторы.

В ответ на вопрос «что делать?» специалис­ты указывают на то, что «необходимы комплексные меры, направленные на масштабную модернизацию объектов тепловой инфраструктуры с непосредст­венным участием государства».

#нарушения #СКО #ТЭЦ #Петропавловск #теплосети #износ

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