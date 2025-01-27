Тысячи незаконных решений о выдаче земель выявили в регионах РК

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В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как переформатировали работу комиссии по изъятию земель в госфонд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

По словам главы Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - главного государственного инспектора по использованию и охране земель РК Мурата Темиржанова, с сентября 2024 года акцент в работе комиссии сделан на контроль за справедливым перераспределением возвращенных земель и их ввод в сельхозоборот, борьбу с деградацией почв, а также на снижение дефицита пастбищ вокруг сельских населенных пунктов.

Представитель МСХ назвал ряд причин, которые лежат в основе существующих проблем в сфере управления земельными ресурсами.

«Большое количество земель находилось в неиспользуемом состоянии. По разным оценкам, площади таких земель превышали 10 млн га. В регионах были выявлены тысячи незаконных решений МИО о предоставлении сельскохозяйственных земель, что создало правовые, социальные и экономические риски. В регионах, где активно развивается животноводство, пастбищ оказалось недостаточно. Это вызывало напряжённость среди сельских жителей и фермеров, которым было негде пасти скот», – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

В целом за три года проведено более 4,7 тыс. внеплановых проверок на площади 9,4 млн га, выдано порядка 3,5 тыс. предписаний на устранение нарушений на площади 6,3 млн га.

«В результате в госфонд возвращено 12,1 млн гектаров земель, из которых в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023 году – 4,6 млн га, в 2024 году – 2,1 млн га», - привел цифры Темиржанов.

По его словам, из возвращённых земель 4,9 млн га перераспределены следующим образом: 1,9 млн га выделено для пастбищ общего пользования, 3 млн га предоставлены землепользователям на конкурсной основе.

С 2022 года землепользователи приступили к работе на площади 3,7 млн га, добавил спикер.