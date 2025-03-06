Тысячи тюльпанов расцвели в теплице Статьи 6 марта 2025 г. 5:26 3 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Многодетная мать Балжан Нусип и ее муж Самат Жумагулов прямо во дворе своего дома в поселке Мукры вырастили в теплице богатый урожай цветов. фото автора – Сначала мы просто занимались оптовой продажей, – рассказывает Балжан Нусип. – Потом решили сажать цветы сами, и три года назад соорудили теплицы прямо рядом с домом. Перед тем как построить теплицы, Балжан с мужем проработали сезон, чтобы набраться опыта, у предпринимателей, которые уже выращивают цветущие растения. – И конечно, Интернет был нам в помощь, – улыбается Балжан. – В Сети есть сайты цветоводов, где можно получить советы от производителей посадочного материала и средств защиты, питания декоративных растений. Знания в нашем бизнесе, конечно, главное, как и в любом другом. В первый год самостоятельного цветоводства супруги высадили в закрытом грунте необыкновенной красоты лилию инков – альстромерию. Растение это неприхотливое, но нуждается, конечно, в благоприятной для него почве, витаминах, определенной температуре и влажности. – Теплица у нас простая, орошение капельное, отопление на угле, – рассказывает Балжан. – Обычная печка согревает воду, которая бежит по металлическим трубам, протянутым через всю теплицу. Зимой трудно здесь все время поддерживать не менее десяти градусов тепла, но ничего – справляемся. Заняты в семейном бизнесе сама Балжан, ее муж, свекровь Асылхан Омарбековна. Помогают и дети, их у четы шестеро. Во время массового цветения и сбора «урожая» приходится нанимать еще и работников со стороны. Кстати, в ауле Мукры налажено централизованное снабжение населения природным газом, которым отапливать теплицы было бы удобнее, но Балжан пояснила, что подключение объекта бизнеса к газу – очень дорогое удовольствие, да и тарифы на голубое топливо для предпринимателей намного выше, чем для населения. Топить углем дешевле. – Альстромерия – растение-трехлетник, и нынче она уже отцвела, – рассказывает цветовод. – Так что эту теплицу будем засаживать теперь другим материалом. Продавалась альстромерия хорошо, ведь этот цветок имеет сотни расцветок и прекрасно подходит для монобукетов. К слову, растение считается символом оптимизма, целеустремленности и достатка. – Сейчас начали сбор тюльпанов во второй теплице, – рассказывает Балжан. – Посадочный материал брали голландский, шестнадцать сортов, рассчитали состав почвы, подкормку, уровень тепла, солнца, влажности так, чтобы бутоны начали распускаться точно к празднику и можно было продать весь урожай. И он продан, что называется, на корню. Целыми днями собираем растения и упаковываем их партиями для отправки заказчикам. Упаковывают голландские тюльпаны на плантации с луковицами в специальную бумагу. Так цветы, которые собирают для продажи с еще не распустившимися бутонами, можно хранить много дней. После сбора урожая тюльпанов работа в теплицах не закончится. Семья уже посадила на освободившиеся места немного столовой зелени на продажу, высадит еще и цветы, которые можно продавать осенью, – те же астры, например. – А для детей наших в ящиках растет клубника, – показывает Балжан. – Она уже цветет, и скоро ребятишки смогут полакомиться первым урожаем ягод. #теплицы #тюльпаны #Мукры #Балжан Нусип