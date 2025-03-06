Тысячи тюльпанов расцвели в теплице

– Сначала мы просто занимались оптовой продажей, – рассказывает Балжан Нусип. – Потом решили сажать цветы сами, и три года назад соорудили теп­лицы прямо рядом с домом.

Перед тем как построить теп­лицы, Балжан с мужем проработали сезон, чтобы набраться опыта, у предпринимателей, которые уже выращивают цветущие растения.

– И конечно, Интернет был нам в помощь, – улыбается Балжан. – В Сети есть сайты цветоводов, где можно получить советы от производителей посадочного материала и средств защиты, питания декоративных растений. Знания в нашем бизнесе, конечно, главное, как и в любом другом.

В первый год самостоятельного цветоводства супруги высадили в закрытом грунте необыкновенной красоты лилию инков – альстромерию. Растение это неприхотливое, но нуждается, конечно, в благоприятной для него почве, витаминах, определенной температуре и влажности.

– Теплица у нас простая, орошение капельное, отопление на угле, – рассказывает Балжан. – Обычная печка согревает воду, которая бежит по металлическим трубам, протянутым через всю теплицу. Зимой трудно здесь все время поддерживать не менее десяти градусов тепла, но ничего – справляемся.

Заняты в семейном бизнесе сама Балжан, ее муж, свекровь Асылхан Омарбековна. Помогают и дети, их у четы шестеро. Во время массового цветения и сбора «урожая» приходится нанимать еще и работников со стороны.

Кстати, в ауле Мукры налажено централизованное снабжение населения природным газом, которым отапливать теплицы было бы удобнее, но Балжан пояс­нила, что подключение объекта бизнеса к газу – очень дорогое удовольствие, да и тарифы на голубое топливо для предпринимателей намного выше, чем для населения. Топить углем дешевле.

– Альстромерия – растение-трехлетник, и нынче она уже отцвела, – рассказывает цветовод. – Так что эту теплицу будем засаживать теперь другим материалом.

Продавалась альстромерия хорошо, ведь этот цветок имеет сотни расцветок и прекрасно подходит для монобукетов. К слову, растение считается символом оптимизма, целеустремленности и достатка.

– Сейчас начали сбор тюльпанов во второй теплице, – рассказывает Балжан. – Посадочный материал брали голландский, шестнадцать сортов, рассчитали состав почвы, подкормку, уровень тепла, солнца, влажности так, чтобы бутоны начали распускаться точно к празднику и можно было продать весь урожай. И он продан, что называется, на корню. Целыми днями собираем растения и упаковываем их партиями для отправки заказчикам.

Упаковывают голландские тюльпаны на плантации с луковицами в специальную бумагу. Так цветы, которые собирают для продажи с еще не распус­тившимися бутонами, можно хранить много дней.

После сбора урожая тюльпанов работа в теплицах не закончится. Семья уже посадила на освободившиеся места немного столовой зелени на продажу, высадит еще и цветы, которые можно продавать осенью, – те же астры, например.

– А для детей наших в ящиках растет клубника, – показывает Балжан. – Она уже цветет, и скоро ребятишки смогут полакомиться первым урожаем ягод.