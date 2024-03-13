Тюльпан выбран символом Наурыза в Казахстане
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«Райский цветок» станет главным украшением праздника обновления, передает Kazpravda.kz
В Казахстане утвержден логотип Наурыза. Им стал тюльпан.
Логотип символа направлен во все регионы страны, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета культуры МКИ Сабит Барлыбаев.
- Для народа тюльпан является ярким символом праздника Наурыз. Наши предки издавна почитали тюльпан и считали его райским цветком, - сказал он.
Как сообщалось, в Казахстане с этого года праздник Наурыз будет отмечаться в новом формате.