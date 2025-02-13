Тюльпаны впервые зацвели в балхашской теплице

Сельское хозяйство,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Пока тюльпанов не очень много, но если будет спрос, то их будут выращивать круглый год

Фото: акимат Карагандинской области

Букет тюльпанов в феврале – в балхашской теплице к предстоящим праздникам распустились цветы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Владелец балхашской теплицы Нариман Сарсембаев говорит, что решил посадить тюльпаны в качестве эксперимента. Обычно в его теплице растут огурцы, помидоры, сладкий перец и зелень.

«Тюльпаны – новое для нас направление. Решили разнообразить ассортимент. Конечно, пришлось многое изучать, советоваться с владельцами теплиц из Сарани и Караганды. Укоренение цветов я делал сам в гараже. Там для этого была наиболее подходящая температура. В теплице сейчас тоже температуру поддерживаем. Тюльпанам нужно +12 градусов, но проблема в том, что у меня в этой же теплице помидоры, а им нужно тепло. В итоге балансируем на температуре +14. С затемнением немного ошиблись на первой партии. Но теперь свои ошибки поняли, исправим их», – рассказал Нариман Сарсембаев.

Сейчас в теплице растут 7 тысяч тюльпанов. Если спрос на цветы будет высоким, то их станут выращивать на постоянной основе. Делать это планируют в помещении, где проще поддерживать нужную температуру.

Балхашская теплица занимает 2 500 квадратных метров. В ней используются инновационные подходы к сельскому хозяйству, такие как гидропоника. Таким способом выращивают и тюльпаны.

«Конечно, мы бы хотели расшириться. Но всё это сложно и требует больших вложений. Нам бы очень помогли субсидии. Другая проблема – кадровый голод. Мало грамотных молодых специалистов-аграриев», – сетует Нариман Сарсембаев.

Несмотря на все эти сложности, в балхашской теплице продолжают собирать хорошие урожаи зелени и овощей.

Сотрудники набираются знаний и опыта, которым готовы делиться с молодыми специалистами.

#Балхаш #теплица #тюльпаны #цветение

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