Тюркское сотрудничество и научная интеграция

В основу многовекторного курса во внешней политике Казахстана заложено стремление к реализации интересов государства, выстраивание конструктивных и сбалансированных, взаимовыгодных отношений со всеми акторами на международной арене.

За прошедшие 30 лет по мере изменения глобальной гео­политической ситуации такая стратегия показала свою эффективность. Поэтому конструктивную внешнюю политику Казахстана можно оценить как одно из крупнейших достижений страны.

Всем известно, что на заре независимости, с 90-х годов, одним из архитекторов проводимой многовекторной политики Казахстана был Президент Касым-Жомарт Токаев. Он в течение длительного времени занимал пост министра иностранных дел, стал всемирно известным профессиональным дипломатом, имеющим большой опыт работы, в том числе на руководящей должности в ООН.

Поэтому даже после недавних трагических январских событий, ставших суровым испытанием для нашей государственности и независимости страны, Президент Казахстана четко показал свою верность многовекторной внешней политике.

Принципиальная позиция Главы государства нашла отражение в его недавних назначениях во внешнеполитическом секторе, визитах, двусторонних встречах с зарубежными коллегами.

В сложившейся напряженной ситуации в глобальном мире Казахстан показал приверженность дальнейшему укреплению статуса посредника между Востоком и Западом, Югом и Севером, уходящую корнями в его глубокую историю.

При этом, как известно, одним из важных направлений нашей многовекторной внешней политики является сотрудничество с тюркскими странами.

Казахстан как колыбель тюркского мира с самого начала своего развития отдавал приоритет этому вектору. В данном русле проделана огромная работа Первым Президентом Рес­публики Казахстан Н. А. Назарбаевым. Очень отрадно, что сегодня преемственность сохраняется и в этом направлении.

Интеграционные процессы в мире в целом развиваются в экономическом, политическом, родственном и других форматах. А тюркская интеграция – это всеобъемлющий процесс. Тюркские страны, соединяющие Восток с Западом, Север с Югом, расположенные в центре Большой Евразии, открыты к сотрудничеству со всеми государствами мира.

Наше сотрудничество с братскими странами можно условно разделить на четыре этапа.

Первый этап – период, охватывающий 1992–1998 годы. За эти годы были предприняты конкретные шаги, способст­вующие интенсивному укреплению культурно-гуманитарных связей и сближению наших народов.

Второй этап охватывает 1998–2006 годы. В этот период активно развивались связи тюркских стран в сфере политического и экономического взаимодействия.

Третий этап – период структурного сотрудничества, охватывающий 2006–2021 годы. Именно тогда были созданы Тюркский совет, ТюркПА, Международная Тюркская академия. Таким образом, братские отношения вступили в новую стадию.

На четвертом этапе на стамбульском саммите в ноябре 2021 года Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств. К организации присоединились Узбекистан и Туркменистан.

Это говорит о том, что интеграционный процесс поднялся на новый уровень. Увеличение количества стран, заинтересованных в получении статуса наблюдателя при ОТГ, доказывает привлекательность тюркской интеграции.

На стамбульском саммите ОТГ Глава государства своей формулировкой «эффективно использовать геополитический потенциал тюркского мира» акцентировал внимание на двусторонней интеграции братских стран наравне с общим сотрудничеством в этом направлении.

Об этом свидетельствует динамика процесса взаимодейст­вия между тюркскими государствами, в том числе между странами Центральной Азии. Консультативные встречи глав государств Центральной Азии начали давать свои результаты.

Мы достигли расширенного стратегического партнерства с Турцией.

Усиливается сотрудничество с Азербайджаном, особенно в сфере транзитных перевозок через Каспийский коридор.

Между Казахстаном и Узбекистаном была подписана Декларация о союзнических отношениях.

Углубились наши братские отношения с Кыргызстаном.

Сухопутные и морские границы с Туркменистаном укрепились, отношения вышли на новый уровень.

Постепенно укрепляются связи с Таджикистаном.

Как отметил Президент, внешняя политика должна служить важной цели – превратить Казахстан в транзитный хаб в центре Большой Евразии. Наша страна призвана быть «поясом мира», на пересечении множества путей. Так историческая миссия нашей страны на Великом шелковом пути продолжается и в современном мире.

Как вам известно, различают культурную, гуманитарную дипломатию и народную дипломатию. При этом, на мой взгляд, наиболее влиятельным видом дипломатии является научная. Потому что наука не имеет границ, являясь общей ценностью для человечества.

Как известно, Тюркская академия, ответственная за научную интеграцию тюркского мира, занимает в этом ключе особое место. Недавно на пятом заседании Ученого совета Тюркской академии министрами образования государств-членов были приняты учебники «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература», «География тюркского мира». Эти учебники и успешно реализованные научные проекты внесут огромный вклад в формирование сознания молодого поколения в братских странах, утверждение среди молодежи общих для тюркского мира ценностей.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что прочно заложенный государственный фундамент, укрепление границ независимого Казахстана, становление авторитетным государством на международной арене осуществляется через конструктивную и сбалансированую внешнюю политику. Очевидно, что в будущем наша дипломатия сыграет важную роль в создании Нового Казахстана.