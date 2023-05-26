ҚТЖ – крупнейший работодатель страны

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Асель Шайхынова

Около одного процента работающего населения республики сегодня занято в «дочерних» компаниях АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ).

Самый крупный и надежный работодатель страны дает работу более 110 тыс. человек. В ҚТЖ широко внедряется конкурсный отбор персонала, и у любого желающего есть возможность найти свое место в команде работников стальных магистралей. Здесь действует автоматизированная система поиска и подбора, вакансии публикуются на портале Job.railways.kz с их дублированием на QSamruk, Enbek.kz.

Чем привлекательна компания

АО «ҚТЖ» считается одним из самых добросовестных работодателей. Ведь главные обязательства нацкомпании перед сотрудниками – не только создавать достойные и безопасные условия труда, обеспечивать конкурентные условия оплаты и социальные выплаты с учетом отраслевой специфики, но и содействовать профессиональному развитию сотрудников, способствовать реализации их потенциала и проявлению творческой инициативы.

– Национальный железнодорожный перевозчик является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Респуб­лике Казахстан. При этом компания считается транспортной структурой с одним из самых географически масштабных ареалов присутствия. Данное обстоятельство накладывает на ҚТЖ большие социальные обязательства, которые компания выполняет с честью, – говорит руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Серик Кеулимжаев.

Гендерная политика

В силу того, что многие работы на железнодорожных путях нельзя назвать физически легкими, значительное число работников компании – мужчины. В то же время здесь трудятся более 26 тыс. женщин, что составляет 23% от общей численности коллектива ҚТЖ.

Будучи социально ответственным работодателем, компания заявляет о своей приверженности 17 целям ООН в области устойчивого развития (ESG), куда входит и гендерное равенство.

В конце 2022 года рейтинговым агентством Moody’s было проведено исследование Нацио­нального железнодорожного оператора на предмет уровня его устойчивого развития (ESG). В результате компании присвоен рейтинг устойчивости «А2» (второй по величине балл по шкале агентства). Одним из критериев оценки стал гендерный состав органов управления и исполнительных органов АО «НК «ҚТЖ».

Сила – в профсоюзе

ҚТЖ имеет один из самых сильных и активных профсоюзов в стране: 98% работников компании охвачены действием коллективного договора. Документом предусматриваются добровольно принятые на себя компанией обязательства по соблюдению норм в сфере социально-трудовых отношений; предоставлению материальной поддержки и социальных гарантий работникам, неработающим пенсионерам, инвалидам в компании, обеспечению ряда социальных гарантий молодежи, семьям работников, включая летний отдых и оздоровление детей железнодорожников, и многое другое.

При этом большое внимание и забота уделяются пенсионерам, молодежи и подрастающему поколению.

Достойная оплата труда

Также особое внимание в ҚТЖ уделяют вопросам повышения благосостояния и доходов работников. Компания обеспечивает высокий уровень социальной защищенности: медицинское страхование, выплату пособий и материальной помощи и многое другое. Благодаря этому текучесть кадров минимальна, а уровень удовлетворенности персонала условиями труда растет.

За последние три года компанией приложено много усилий по улучшению условий труда и повышению благосостояния работников.

В 2021 году заработная плата производственного персонала повышена на 20% в зависимости от группы тарифных разрядов. В 2022 году она дифференцированно повышена на 25–41% также в зависимости от группы тарифных разрядов.

В целом АО «НК «ҚТЖ» является субъектом естественной монополии, доходы которого формируются за счет регулируемых тарифов, утверждаемых уполномоченным госорганом. В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» монополисту утверждаются тарифы единожды на пятилетний период. Так, в тарифе на 2023 год было предусмотрено повышение заработной платы работников на 4%. Компания с 1 января 2023 года увеличила зарплату работников на 5%.

С 1 марта текущего года Национальный железнодорожный перевозчик дополнительно повысил заработную плату на 15% для производственного персонала. Таким образом, в результате проведенных мероприятий доходы работников компании за 2023 год повысились в среднем на 20%.

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