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У моря... без воды

Ирина Гончарова, Мангистауская область

Жители Актау воспряли духом – Президент, побывавший в регионе с рабочей поездкой, поставил перед властями задачу срочно решить проблему с питьевой водой.

Город на берегу Каспия вот уже несколько лет испытывает жажду. Источников пресной живительной влаги на территории Мангистау нет. В кранах у жителей – опресненная морская вода. Для того чтобы стать пригодной для питья, она проходит сложный технологический процесс на единственном в городе предприятии «МАЭК-Казатомпром». Причем оборудование на заводе было установлено еще в советское время и за более чем полвека практически не обновлялось.

За 50 лет многое в Актау изменилось. Увеличились число жителей, микрорайонов, этажность зданий. Появились новые промышленные объекты. Потреб­ление воды с каждым годом растет, а вот опреснительные мощности сокращаются. Старое оборудование не выдерживает возросшей нагрузки, установка нового стоит десятки миллиардов тенге. Таких денег у производителей нет.

Особенно проблема обостряется в теплый период. Людям, живущим в новых микрорайонах и на верхних этажах, воды просто не достается: из-за низкого давления она не поднимается выше третьего-пятого этажей. Попытки устанавливать на высотки насосы приводят к тому, что живительная влага пропадает из кранов домов, находящихся рядом.

Изменить ситуацию в корне могло бы строительство дополнительных мощностей. Население города не раз обращалось с этой просьбой в местные исполнительные органы, но там разводят руками: завод, дескать, уже давно не является государственной собственностью и, несмотря на свое монопольное положение, не может финансироваться из средств областного бюджета.

В нынешнем году из-за крупной поломки весь город на три дня остался без питьевой воды. Напомним, никаких колодцев, речек и иных природных источников живительной влаги в регионе нет. Население охватила паника. Бутилированная вода исчезла с прилавков магазинов в первые же сутки. Повторения подобного сценария больше никто не хочет.

И вот, наконец, у людей появилась надежда. Глава государства на большой встрече с общественностью Мангистауской области поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой.

По его словам, до конца текущего года 12 сел будут обеспечены цент­рализованным водоснабжением. До 2025-го в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды, четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

По мнению Президента, в регионе есть проекты, к реализации которых нужно приступить незамедлительно. В их числе – строительство опреснительного завода в селе Кендерли и реконструкция магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, введенного в эксплуатацию 33 года назад. Особое внимание Глава государства поручил уделить расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром».

Мы связались с руководством «МАЭК-Казатомпром» с просьбой разъяснить: действительно ли ситуация на предприятии сложилась патовая?

– Основное энергетическое оборудование «МАЭК» вводилось в эксплуатацию в 60–90-х годах прошлого века. Физический износ его по состоянию на октябрь 2022 года составляет 80,7%. ТОО ежегодно выполняет шесть-восемь капитальных, 40–50 текущих ремонтов основного оборудования и до 2 500–3 000 ремонтов оборудования вспомогательного. Затраты на обследование и капремонт с целью продления паркового ресурса одной единицы основного оборудования в зависимости от объема работ доходят до 500 миллионов тенге, – сообщил первый заместитель генерального директора по производству и РУ БН-350 Мурат Игалиев.

По информации руководства предприятия, для опреснения морской воды здесь используется пять дистиляционных опрес­нительных установок старого образца и три горизонтально-трубных пленочных испарителя нового поколения.

– Дистилляционные опреснительные установки были введены в работу в период с 1980 по 1989 год. Эксплуатационный ресурс ДОУ полностью выработан. Так, ДОУ-7 вместо проектных 25 лет эксплуатации работает уже 42 года, но они поддерживаются в рабочем состоянии и продолжают выдавать продукцию с производительностью на 30–50% меньше проектной по причине выхода из строя части теплообменных поверхностей аппаратов. На ПГУ-139 МВт (парогазовых установках) физический износ оценивается в 45–70%, – пояснил Мурат Игалиев.

На предприятии не скрывают, что модернизация оборудования необходима. Этими вопросами по мере своих возможностей они занимаются.

По словам первого заместителя генерального директора, разработана и осуществляется Дорожная карта по обновлению и модернизации основного оборудования ТОО «МАЭК-Казатомпром», предусматривающая в том числе строительство парогазового блока на 139 МВт. Проект строительства ПГУ-139 МВт планируется осуществить в рамках Рынка электрической мощнос­ти. На сегодня с уполномоченным органом – Министерством энергетики РК – уже подписано инвестиционное соглашение. В ближайшее время будет проведен конкурс на разработку ТЭО.

В рамках «дорожной карты» предприятием также заключен договор с институтом «КазНИПИЭнергопром» на разработку технико-экономического обоснования модернизации и реконструкции двух котлоагрегатов, замену паровой турбины и строительство двух водогрейных котлов на ТЭЦ-1.

Все эти действия хотя и не дают проблеме стать глобальной, однако не решают ситуацию в корне. На вопрос, какая сумма в идеале требуется для полной модернизации предприятия, выведения его на полноценное и бесперебойное обеспечение населенных пунктов в любое время года с запасом, последовал ответ – сотни миллиардов тенге. Во столько оценивается полная замена морально и физически устаревшего оборудования на новое, современное, соответствующее экологическим требованиям. То есть в общей сложности это стоимость строительства электростанции на 720 МВт и опреснительного комплекса на 70 тыс. тонн воды в сутки.

Таких денег, естественно, у «МАЭК» нет. Не предусмотрены они и в бюджете. Предприятие не раз с 2007 года пробовало находить инвесторов, но всегда эти попытки разбивались о три непременных условия. Инвесторы требовали гарантий государства на возврат инвестиций с прибылью в период до десяти лет, стопроцентный закуп всей генерируемой электроэнергии и фиксированной на период возврата инвестиций цены на газ…

Впрочем, не все здесь так беспросветно мрачно. На днях бизнесмен Тимур Турлов, узнав о бедственной ситуации в Актау, решил выделить на опреснительные установки 2,12 млрд тенге. Офис его компании работает в Мангистау уже 10 лет, поэтому местные проблемы для него не чужие.

«Город стремительно растет, растет население, но сейчас более 230 тысяч человек в летнее время не имеют качественного доступа к самой базовой ценности – чис­той питьевой воде. Государство – это мы. Доверие начинается с шагов навстречу друг другу, с заботы друг о друге… Я решил пожерт­вовать 2,12 миллиарда тенге на строительство водопровода и верю, что это гораздо важнее и круче, чем участвовать в гонке тщеславия, копить «комнаты денег» или строить поместья», – написал Тимур Турлов в своем паблике в социальных сетях.

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