У моря... без воды

Жители Актау воспряли духом – Президент, побывавший в регионе с рабочей поездкой, поставил перед властями задачу срочно решить проблему с питьевой водой.

Город на берегу Каспия вот уже несколько лет испытывает жажду. Источников пресной живительной влаги на территории Мангистау нет. В кранах у жителей – опресненная морская вода. Для того чтобы стать пригодной для питья, она проходит сложный технологический процесс на единственном в городе предприятии «МАЭК-Казатомпром». Причем оборудование на заводе было установлено еще в советское время и за более чем полвека практически не обновлялось.

За 50 лет многое в Актау изменилось. Увеличились число жителей, микрорайонов, этажность зданий. Появились новые промышленные объекты. Потреб­ление воды с каждым годом растет, а вот опреснительные мощности сокращаются. Старое оборудование не выдерживает возросшей нагрузки, установка нового стоит десятки миллиардов тенге. Таких денег у производителей нет.

Особенно проблема обостряется в теплый период. Людям, живущим в новых микрорайонах и на верхних этажах, воды просто не достается: из-за низкого давления она не поднимается выше третьего-пятого этажей. Попытки устанавливать на высотки насосы приводят к тому, что живительная влага пропадает из кранов домов, находящихся рядом.

Изменить ситуацию в корне могло бы строительство дополнительных мощностей. Население города не раз обращалось с этой просьбой в местные исполнительные органы, но там разводят руками: завод, дескать, уже давно не является государственной собственностью и, несмотря на свое монопольное положение, не может финансироваться из средств областного бюджета.