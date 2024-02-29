У открытого люка

С начала года зарегистрировано уже несколько случаев, когда дети проваливались в открытые канализационные колодцы. В Павлодаре чудом выжил школьник. Мальчишку нашли по яркому рюкзаку, который он догадался выбросить на снег.

Провалилась в колодец с водой и была спасена трехлетняя девочка в Усть-Каменогорске. А сколько случалось падений, в том числе со смертельным исходом, в 2023 году и ранее?

Одна из главных причин таких трагедий – кража люков. В Алматы эта проблема стала прит­чей во языцех. И поднимается она всякий раз после нового ЧП с пострадавшими гражданами или покореженной от попадания в колодцы техники.

Алматы вообще можно назвать городом люков. Их насчитывается более 200 тысяч – на водопроводах, тепловых магис­тралях, линиях связи. Как выяс­нилось, обустройство колодца для подведения коммуникаций к частному дому стоит больших денег. А поскольку основная цена приходится на чугунное кольцо с крышкой, их зачастую воруют для установки в своем домовладении или для последующей перепродажи.

Одно время в Алматы прак­тиковались рейды по пунктам скупки металлов. В случае обнаружения люков владельцев штрафовали. Но в ответ на эти действия полиции скупщики стали принимать только крышки, предварительно разбитые кувалдой.

Хозяева коммуникаций стали искать способ снижения своих расходов – заказывать люки из пластика или бетона, которые для воров непривлекательны. Но в силу технических характеристик не всякий колодец можно закрыть такой крышкой, они не выдерживают больших нагрузок и быстро приходят в негодность.

В этом плане может быть интересен опыт контроля за частным строительством коттеджей в Беларуси. Каждый шаг постройки дома государство контролирует, начиная с утверж­дения проекта до использования строительных материа­лов и привлечения строителей. На все стройматериалы и работы требуются официальные документы. Поэтому использовать ворованные кирпичи или водопроводные люки там никому и в голову не придет. Может, и нам надо перенять опыт «сябров»?

Поскольку в Алматы основная часть люков принадлежит местному горводоканалу, в этой организации решили подстраховаться от несчастных случаев, к которым может привести кража крышки люка. Здесь пошли на дополнительные затраты и, чтобы не допустить падения людей в колодец, под крышкой стали устанавливать решетки, способные выдержать вес до 200 кг.

От охотников за металлом это не спасет, но должно сберечь жизнь человека. Теперь часть колодцев Алматы имеет две крышки – чугунную и приваренную, решетчатую. При необходимости решетку можно будет открыть, как дверцу.

На всех колодцах такую конс­трукцию разместить сложно: дорого и требует времени. Но возле школ, на улицах с интенсивным пешеходным движением такие крышки со страховочными решетками стараются устанавливать.

За пять лет с начала проведения соответствующих работ установлено 11,6 тыс. решеток. Но такими темпами до полной защиты всех колодцев от падения в них людей далеко.

За прошлый и начало 2024 го­да ГКП «Алматы Су» выполнило установку или замену 1 018 люков вместо пришедших в негодность или украденных. При этом от всех компаний, имеющих на балансе колодцы, в полицию было подано только пять заявлений по факту кражи крышек.

Один мой знакомый, проживший за рубежом долгие годы, по поводу проблемы открытых люков заметил: в США около открытого колодца стояла бы очередь из желающих туда упасть. Они бы своими исками попросту разорили владельца. Суды и закон встают на сторону пострадавшего. У нас пока такая традиция не сложилась. Поэтому и тотальной боязни ответственности или разорения у компаний нет.

Помимо воровства люков, большая проблема – их качест­венный монтаж и применение качественных материалов при установке. Зачастую можно видеть, как в течение зимнего периода вокруг недавно установленного люка выбивается асфальт, образуются ямы, что приводит к созданию опасной ситуации для движения как пешеходов, так и транспорта.

По теории, чугунные люки выдерживают большие нагрузки, им не страшны даже тяжелые грузовики. Но если его установили с перекосом либо имеется заводской брак, то такой люк быстро выходит из строя, при этом доставляет массу проблем жителям ближайших домов своим грохотом.

Если в дневное время какофония городской жизни скрывает громкие звуки, то в ночное такой грохот не дает спокойно спать. Коммунальные умельцы пробовали решить проблему «косых» люков, подкладывая резиновые прокладки, но и их хватает ненадолго.