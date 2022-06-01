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У великого народа – великая мечта
Наталья Денисова

В Кызылорде в Областном академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова прошел вечер памяти народного писателя, Героя Труда Казахстана, уроженца Приаралья Абдижамила Нурпеисова.

Зал театра был переполнен! Среди зрителей – аким Кызыл­ординской области Нурлыбек Налибаев, депутаты Мажилиса Парламента Балаим Кесебаева, Галым Амреев, писатели Елубай Смагул и Мырзан Кенжебай, кинорежиссер Рустем Абдрашов, дети писателя – Карим и Шуга Нурпеисовы, представители творческой интеллигенции региона.

Театрализованное представление, начавшись с литературно-музыкального пролога «Мен теңіздің ұлымын», продолжилось эпизодами из романов писателя «Кровь и пот» и «Пос­ледний долг». Актеры играли необыкновенно искренне и эмоционально.

– Абеке (так уважительно зовут кызылординцы народного писателя) писал о том, что знакомо каждому, и о местах, дорогих сердцам жителей нашего региона, – говорила одна из зрительниц Камилла Бейсемханова. – Судьбы его героев – это судьбы рыбаков, жителей пустынных приаральских поселков, их характеры и типажи списаны с наших земляков. Мы узнаем своих предков в героях романов Нурпеисова.

– Творчество писателя – это глобальная духовная составляющая, которую, благодаря таланту Нурпеисова, получили многие поколения, – считает зритель Мирас Камбаров. – Смотрите, сколько людей сегодня в зале! И многие из них роняют слезы не стесняясь. Спасибо артистам за проникновенную игру.

«У каждого великого нaродa – великaя мечтa», – говорил Абдижамил Нурпеисов. Он учил людей жить по справедливости и строить свои судьбы кирпичик за кирпичиком: любить, работать, рожать детей, радоваться их успехам...

– И он умел писать о любви, о такой невероятно тонкой материи, понятно и тепло, – отмечает жительница Кызылорды Алия Насирова. – Помню его прекрас­ную фразу из романа «Кровь и пот»: «И чем чаще он думал о ней, тем сильнее болело сердце, до того, что иногда хотелось вырвать его, как вырывают больной зуб». Несомненно, это написал человек, сам умеющий испытывать всю гамму чувств. Уверена, многие поколения будут восхищены талантом выдающегося казахского писателя.

В Кызылорде запланировано провести также республиканскую научную конференцию, посвященную творчеству Абдижамила Нурпеисова.

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