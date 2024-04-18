У жамбылских аграриев нынче большие планы

Крестьянские хозяйства начали традиционную вспашку земли и уже успели провести сев части сельскохозяйственных культур. На сегодня вспахано более 31 тыс. га, к посеву подготовлено около 138 тыс. га.

фото автора

Кроме того, посеяно 85 951 га яровых колосовых, 192 га масличных, 556 га бахчевых, 6 224 га овощей, 977 га сахарной свеклы, 50 га картофеля, 152 га зерновой кукурузы, 5 365 га лука, а также 17 894 га многолетних трав.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, для весенне-полевых работ из запланированных 44,8 тыс. тонн семян подготовлено 42,9 тыс. тонн, что составляет 96% от необходимого количества. Недостающий объем будет пополняться крес­тьянскими хозяйствами области и соседних регионов, аттестованных для выращивания и продажи семян.

Нынешней весной в работе задействовано свыше 7 300 единиц сельскохозяйственной техники, включая тракторы, плуги, культиваторы, сеялки.

Объем горюче-смазочных материалов, необходимый для проведения полевых работ, составляет 10,8 тыс. тонн. Из них 2,9 тыс. тонн дизельного топлива уже дос­тавлено в область, а 826,7 тонн распределено по хозяйствам. ГСМ отпускается по 250 тенге за литр.

Что касается минеральных удобрений, то, как планируется, в этом году 169 крестьянских хозяйств области получат 165 тыс. тонн фосфогипса.

На весенне-полевые работы в регионе через программу «Кен дала» предусмотрено 2,5 млрд тенге. На сегодняшний день одобрено 82 заявки на общую сумму 1,3 млрд тенге.

В целом на эту весну у местных аграриев большие планы. Сельскохозяйственные культуры в регионе будут посеяны на 644,5 тыс. га. В частности, 364,7 тыс. га займут зерновые и зернобобовые, 45,8 тыс. га отведут под масличные, на 7,9 тыс. га посадят сахарную свеклу.

Кроме того, 4,5 тыс. га предусмотрено для посадки картофеля, 23,1 тыс. га – для овощей и 190,5 тыс. га – для кормовых культур.

Text Element