Уборка урожая: совещание по обеспечению дизтопливом аграриев прошло в Правительстве

Под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра проведено рабочее совещание по обеспечению дизельным топливом отечественных сельхозтоваропроизводителей (СХТП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

АО «НК «КазМунайГаз» и Министерством энергетики было доложено о текущей ситуации по поставке дизельного топлива операторам СХТП в период уборочной кампании.

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев отметил низкие темпы по определению региональных операторов, уполномоченных осуществлять приобретение льготного дизельного топлива, а также готовность НПЗ КМГ к осуществлению приоритетных отгрузок дизельного топлива в адрес СХТП.

По итогам обсуждения было поручено министерствам энергетики и сельского хозяйства, акиматам областей принять оперативные меры по своевременному обеспечению нужд СХТП.

Отметим, что поставка дизельного топлива для СХТП находится на контроле Правительства.