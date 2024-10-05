Участки для голосования готовы

В заседании приняли участие члены Центральной комиссии референдума, в режиме видеоконференцсвязи – председатели и члены территориальных комиссий референдума областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента, руководители аппаратов акимов, заместители генерального прокурора, министров культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и представители министерств внутренних и иностранных дел, Миссии наблюдателей СНГ.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся готовности участков к дню голосования, работы представителей аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций, средств массовой информации, соблюдения законодательства при проведении республиканского референдума.

Предваряя рассмотрение воп­росов повестки дня, председатель ЦКР Нурлан Абдиров проинформировал участников заседания о реализации ряда важных мероприятий, влияющих на готовность участников плебисцита к дню голосования. Так, с 3 сентября ЦКР и ТКР провели подготовительную работу и приняли следующие организационные меры.

С 9 сентября по 3 октября в целях изучения вопросов подготовки к дню голосования члены ЦКР посетили все 20 регионов страны, проверив участки референдума, их материально-техническое оснащение, создание условий для лиц с инвалиднос­тью, работу комиссий по ознакомлению граждан со списками имеющих право участвовать в референдуме, работу по информированию граждан и организацию обучения членов комиссий на местном уровне.

Важный сегмент этой кампании – обучение членов комиссий референдума. Мероприятия проходили по каскадному методу. В рамках подготовки к референдуму проведено около 3 700 семинаров. Таким образом обучением были охвачены более 70 тыс. членов комиссий всех уровней.

Следует отметить, что на местном уровне организованы аналогичные семинары для разных категорий участников референдума. По данным территориальных комиссий, проведено более 550 семинаров с охватом 24 тыс. человек.

Наряду с традиционным форма­том обучения Центральной комиссией референдума проведен семинар в онлайн-формате для аккредитованных для участия в наблюдении рес­публиканских и региональных общественных объединений, представителей средств массовой информации, политических партий с общим охватом свыше 300 человек.

Совместно с постоянным парт­нером – общественным объединением «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» при поддержке Офиса программ ОБСЕ проведен обу­чающий онлайн-тренинг для членов комиссий референдума и сотрудников местных исполнительных органов в сфере социальной защиты по вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью.

Продолжается работа по аккредитации общественных объединений, включая политические партии, некоммерческие организации.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня были заслушаны отчеты председателей комиссий референдума облас­тей, городов Астаны, Алматы и Шымкента о ходе подготовки к дню голосования в регионах. Они доложили о результатах работы по доставке бюллетеней на участки, выдаче открепительных удостоверений, наличию информационных и методических материалов на участках, материально-техническом оснащении и обеспечении условий для реализации прав лиц с инвалидностью, о проведенных мероприятиях по обучению членов комиссий и работе по рассмотрению обращений и жалоб граждан.

Председатель ЦКР отметил, что, в соответствии с законодательством, граждане Казахстана, находящиеся в день голосования за границей, могут голосовать на участках для голосования, созданных за пределами респуб­лики. Эти участки относятся к избирательному округу Министерства иностранных дел РК. Учитывая обострение воен­но-политической ситуации на Ближнем Востоке и угрозу безо­пасности, принято решение приостановить деятельность участков референдума, действую­щих при посольствах в Ливане, Иране и Израиле.

В заседании Центральной комиссии референдума приняла участие посол по особым поручениям МИД Алуа Надиркулова, которая проинформировала о готовности зарубежных участков для голосования в других странах.

Всего будут работать 10 323 участка для голосования на референдуме, в том чис­ле 74 участка, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах.

О работе в день голосования двух онлайн-сервисов доложил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин, сообщивший, что сервис по проверке сведений о месте регистрации граждан будет доступен на 4 622 участках референдума, а сервис по регистрации граждан, не имею­щих регистрацию в РК, – на 196 участках.

По второму вопросу повестки дня с докладом выступила член ЦКР Анастасия Щегорцова. Она разъяснила, что, помимо членов комиссий референдума и лиц, имеющих право голоса, на участке референдума могут находиться еще четыре категории участников: наблюдатели от аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций и политических партий, аккредитованные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители иностранных и отечественных СМИ.

Она подробно остановилась на законодательных аспектах присутствия указанных категорий лиц на участках в день голосования, документах, которые им необходимо иметь, и других процедурных вопросах.

Переходя к третьему вопросу повестки дня, Нурлан Абдиров подчеркнул, что 4 октября является последним днем агитации. 5 октября – день тишины. Любые действия, связанные с агитацией, запрещены, за нарушение законодательством предусмотрена правовая ответственность.

В день голосования не допус­кается опубликование результатов опроса общественного мнения, иных исследований, связанных с референдумом, прог­нозов результатов голосования в средствах массовой информации и на онлайн-платформах. В день голосования также запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении для голосования.

С докладами о соблюдении законодательства выступили вице-министр культуры и информации Канат Искаков и замес­титель генерального прокурора Жандос Умиралиев.

По четвертому вопросу повестки дня – о ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших в Центральную комиссию референдума в период подготовки и проведения рес­публиканского референдума, проинформировал член ЦКР Асылбек Смагулов.

Он отметил, что в период подготовки к проведению референдума в ЦКР поступило 66 обращений: 27 от юридических лиц, 31 – от физических, 8 – от средств массовой информации. По 43 обращениям даны соответствующие ответы.

На рассмотрение территориальных комиссий референдума поступило всего 32 обращения, из них 16 от юридических лиц, 15 – от физических, одно – от СМИ. По поступившим обращениям на 21 даны соответствующие разъяснения. Исковые заявления, касающиеся подготовки и проведения референдума, в судебные органы не поступали.

Перед завершением заседания, обращаясь к территориальным комиссиям референдума всех уровней, глава ЦКР отметил важность и необходимость строгого соблюдения законодательства.

Нурлан Абдиров также подчерк­нул, что в день голосования Центральная комиссия референдума будет традиционно проводить в прямом эфире брифинги для средств массовой информации о ходе голосования с периодичностью каждые два часа.