Участники саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» осмотрели выставку Aral Culture Summit, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Европейского Совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после участия в климатической конференции осмотрели выставку Aral Culture Summit.

Площадка демонстрирует инициативы, направленные на восстановление экосистемы Арала, сохранение культурного наследия региона и содействие устойчивому развитию.

Визуальные, сенсорные и интерактивные элементы зкспозиции рассказывают о природном и культурном богатстве Приаралья.