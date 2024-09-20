Клубы КПЛ обязали создавать женские команды

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В КФФ объявили о важных изменениях в структуре казахстанского футбола: с 2025 года клубы элитного дивизиона (КПЛ) будут обязаны создавать женские команды, сообщает Kazpravda.kz

Решение об обязательном создании женских команд для всех участников соревнований УЕФА в целях развития и популяризации женского футбола было принято на заседании Исполкома УЕФА, которое состоялось в мае 2024 года в Дублине (Ирландия). Изменения уже внесены в Правилах по лицензированию клубов для соревнований УЕФА.

В соответствии с этим решением, Исполком Казахстанской федерации футбола утвердил обновленные Правила по лицензированию футбольных клубов. В эти правила включен новый критерий, предусматривающий обязательное создание женской команды для участия в Чемпионате РК по футболу среди женских команд «QFL Женская лига». Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Данное решение является частью долгосрочной Стратегии развития казахстанского футбола до 2034 года, одной из ключевых целей которой является активное развитие женского футбола в стране. Это позволит не только улучшить общее состояние женского футбола в Казахстане, но и обеспечить равные возможности для спортсменок, а также укрепить позиции страны на международной арене, разъяснили в КФФ.