Участок проспекта Туран временно перекроют в Астане

Для сокращения заторов, по проспекту Кабанбай батыра временно разрешено движение по автобусным полосам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

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В связи с работами по прокладке инженерных сетей по проспекту Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в период с 21 февраля по 9 марта 2024 года, движение транспортных средств будет закрыто в обоих направлениях.

– На прилегающих участках установлены соответствующие дорожные знаки и произведены корректировки режимов работы светофоров. Дополнительно установлены информационные щиты. Альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра, – говорится в сообщении.

Для сокращения заторов в указанный период, по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов № 26, 27, 40.