Учеба и работа в одном флаконе

В многопрофильном инновационном колледже в селе Красный Яр, что под Кокшетау, будут разрабатывать, изготавливать и собирать оборудование для элеваторов.

фото из архива олледжа

Инициативное решение – совместная работа управления образования, самого учебного заведения и социального партнера колледжа – ТОО «Team-Agro». Мастера производственного обучения и студенты на оптоволоконном лазерном металлорежущем станке будут разрабатывать элементы в сфере трехмерного пространства, кроить металл, проводить их съем после обработки, а также определять режимы и писать компьютерные программы для изготовления деталей.

По словам директора колледжа Сайран Сейткалие­вой, первоначальная цель такого сотрудничества – подготовка кадров для самого мини-предприятия. Это позволит мастерам и студентам не только освоить навыки производства элеваторного, зерносушильного и другого оборудования, но и расширит возможности колледжа для подготовки будущих слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков. Кроме того, это и возможность обучения студентов по специальности «вычислительная техника и информационные сети».

Добавим, что на церемонию открытия мини-предприятия прибыл директор ТОО «Полымя» из Беларуси Вячеслав Стацурин. Белорусское товарищество – социальный партнер ТОО «Team-Agro».