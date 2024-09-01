Ученик области Абай стал участником международной программы SAKURA SCIENCE 2024

По этой программе было приглашено около 100 школьников со всего мира, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

С 16 по 22 июня 2024 года пятеро школьников из Казахстана приняли участие в престижной программе SAKURA SCIENCE, организованной Японским агентством науки и технологий (JST). Среди них был учащийся 10 класса специализированного лицея для одаренных детей «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» области Абай Алем Аменов. По этой программе было приглашено около 100 школьников со всего мира.

SAKURA SCIENCE направлена на развитие интеллектуального кругозора и научного поиска среди молодых умов. Участники программы посещали ведущие научные и образовательные учреждения Японии, что позволило им познакомиться с передовыми технологиями и культурой этой страны.

По словам Алема, программа дала ему уникальную возможность посетить сильнейшие университеты и исследовательские центры Японии. Одним из таких мест стал Университет Нагои, где он работал в лаборатории нанотехнологий. Кроме того, Аменов выступил в школе Окадзаки, где рассказал японским учащимся о казахских традициях.

Стоит отметить, что Аменов Алем является неоднократным призером республиканских и международных олимпиад: серебряный призер по информатике на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам, серебряный призер Европейской юниорской олимпиады по информатике (EJOI), бронзовый призер XV Евразийской олимпиады среди стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также бронзовый призер Жаутыковской олимпиады.

После успешного завершения программы обмена SAKURA SCIENCE Аменов Алем был награжден сертификатом, подтверждающим его участие в этом международном проекте.