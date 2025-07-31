Сегодня в Бангкоке, Таиланде стали известны имена победителей и призеров международной олимпиады по географии IGeO – 2025, передает Kazpravda.kz

Фото: NIS

В этом году от Казахстана в соревновании приняли участие 4 школьника. Все они – ученики Назарбаев Интеллектуальных школ. На международной арене они показали 100% результат.

Андрей Енбахтов из NIS Костаная и Талгат Байбусунов из NIS Караганды завоевали две золотые медали, а Акжол Болат из NIS Талдыкоргана и Алихан Калмагамбетов из NIS Актобе удостоились двух серебряных медалей.

В соревновании приняли участие около 200 учеников из 47 стран мира. IGeO состояла из трех этапов – письменного теста, мультимедийных заданий и полевого исследования.

Стоит отметить, что наставником команды стал выпускник NIS Актобе Рустам Валеев, сыгравший значимую роль в их подготовке. В 2021 году Рустам принес Казахстану первую золотую медаль на IGeO, а сегодня помогает ребятам достигать высот.