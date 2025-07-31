В этом году за победу на конкурсе The New York Times Open Letter Contest боролись около 10 тыс. участников со всего мира
Конкурсная работа столичной школьницы Фаризы Фазыл посвящалась девушке по имени Улболсын. Фариза затронула деликатную, и в то же время важную тему, а именно: каково быть очередной девочкой в семье, где не скрывают ожидания от рождения мальчика. Имя Улболсын переводится с казахского как «пусть будет мальчик».
«Меня волновало, как часто традиции определяют судьбу девушки с самого рождения, начиная с того, какое ей дают имя», – отмечает Фариза.
«В казахской культуре имена имеют глубокое значение. Они часто отражают надежды и чаяния семьи... Не знаю, найдет ли мир когда-нибудь место для твоего имени, как это должно было быть с самого начала. Но помни, Улболсын. Я рада, что ты живешь!» – написала Фариза в своем письме.
Формат конкурса предполагал написание открытого письма, в котором автор обращается к конкретной аудитории и при этом поднимает проблему – актуальную и понятную для широкой общественности. Письмо, словно послание, должно не только информировать, но и убеждать читателя действовать или задуматься.
Конкурсное письмо Фаризы было опубликовано The New York Times первым в числе лучших работ.