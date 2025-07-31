В этом году за победу на конкурсе The New York Times Open Letter Contest боролись около 10 тыс. участников со всего мира

Фото: oq.gov.kz

Конкурсная работа столичной школьницы Фаризы Фазыл посвящалась девушке по имени Улболсын. Фариза затронула деликатную, и в то же время важную тему, а именно: каково быть очередной девочкой в семье, где не скрывают ожидания от рождения мальчика. Имя Улболсын переводится с казахского как «пусть будет мальчик».

«Меня волновало, как часто традиции определяют судьбу девушки с самого рождения, начиная с того, какое ей дают имя», – отмечает Фариза.

«В казахской культуре имена имеют глубокое значение. Они часто отражают надежды и чаяния семьи... Не знаю, найдет ли мир когда-нибудь мес­то для твоего имени, как это должно было быть с самого начала. Но помни, Улболсын. Я рада, что ты живешь!» – написала Фариза в своем письме.

Формат конкурса предполагал написание открытого письма, в котором автор обращается к конкретной ауди­тории и при этом поднимает проб­лему – актуальную и понятную для широкой общественности. Письмо, словно послание, должно не только информировать, но и убеждать читателя действовать или задуматься.

Конкурсное письмо Фаризы было опубликовано The New York Times первым в числе лучших работ.