Выпускница из Талдыкоргана набрала 137 баллов на ЕНТ

Фото: акимат Жетiсу

По данным акимата Талдыкоргана, на сегодня наилучший результат у выпускницы средней школы № 4 Аяжан Ыксан, которая набрала 137 баллов, выбрав комбинацию «Всемирная история – английский язык».

Аяжан – обладательница «Алтын белгі» и молодежной премии акима области «Көшбасшы-2023».

Напомним, на днях наибольший результат по итогам ЕНТ был у выпускника средней школы-гимназии №14 Бекасыла Рысбека, набравшего 133 балла и выбравшего направление «Физика – математика».