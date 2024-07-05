Выпускница из Талдыкоргана набрала 137 баллов на ЕНТ

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Выпускники общеобразовательных школ Талдыкоргана продолжают набирать высокие баллы на Едином национальном тестировании, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жетiсу

По данным акимата Талдыкоргана, на сегодня наилучший результат у выпускницы средней школы № 4 Аяжан Ыксан, которая набрала 137 баллов, выбрав комбинацию «Всемирная история – английский язык».

Аяжан – обладательница «Алтын белгі» и молодежной премии акима области «Көшбасшы-2023».

Напомним, на днях наибольший результат по итогам ЕНТ был у выпускника средней школы-гимназии №14 Бекасыла Рысбека, набравшего 133 балла и выбравшего направление «Физика – математика».

 

#Талдыкорган #ЕНТ #результат

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