Группа ученых из Оксфордского университета сообщила, что на прошлой неделе смогла обнаружить комету, которая, возможно, является самой старой из всех известных подобных космических объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: ESO/O. Hainaut

По данным авторов исследования, комета под названием 3I/Atlas, вероятно, на 3 млрд лет старше, чем Солнечная система, в которой она была замечена. До этого ученые лишь дважды в истории обнаруживали космические объекты, пришедшие из-за пределов нашей системы.

«На всех очень радуют новости о комете 3I/Atlas, — сказал Би-би-си астроном из Оксфордского университета Мэтью Хопкинс. — Я только что защитил докторскую диссертацию — и когда я над ней работал, то целых четыре года предсказывал открытие новых межзвездных объектов. Но теперь мы такой объект обнаружили — впервые за время моих исследований».

Предварительные выводы ученых были обнародованы в пятницу на заседании Британского Королевского астрономического общества.

Основываясь на скорости кометы, Хопкинс заключает, что ее возраст может превышать 7 млрд лет. Это может сделать ее самым примечательным из всех межзвездных космических объектов.

Комета 3I/Atlas была впервые обнаружена 1 июля 2025 года специалистами, которые работают на телескопе «Атлас» в Чили. В тот момент она находилась на расстоянии около 570 млн км от Солнца.

Сейчас ее можно рассмотреть только при помощи самых мощных телескопов, от нашей планеты ее отделает примерно такое же расстояние, как Землю от Юпитера.

Астрономы по всему миру пытаются определить траекторию кометы и получить о ней больше данных.

По мнению Хопкинса, эта комета родилась в так называемом «толстом диске» Млечного пути. Это группа древних звезд, орбиты которых проходят над и под районом, где расположено Солнце и большая часть других звезд.

По этому изображению Млечного пути можно судить о передвижении кометы по нашей галактике. Предполагаемые орбиты 3I/Atlas отмечены красными линиями, а нашего Солнца — желтыми.

Оксфордские ученые считают, что эта комета, вероятно, образовалась около старой звезды и состоит из большого количества водного льда.

Поэтому в момент, когда она подойдет ближе к Солнцу, энергия нашей звезды начнет нагревать поверхность кометы, что приведет к появлению видимых испарений и пыли. В результате у кометы может появиться светящийся хвост.

При изучении кометы ученые пользовались моделью, которую разработал Хопкинс.

«Этот объект пришел из той части галактики, которую мы никогда раньше толком не видели, — отмечает соавтор исследования, профессор Крис Линтотт. — Мы думаем, что с вероятностью примерно две трети эта комета старше Солнечной системы, и с тех пор она путешествует в межзвездном пространстве».

Межзвездные объекты появляются около других звезд, вскоре после того, как эти звезды начинают существовать, объясняет Хопкинс. «Эта связь с породившими их звездами означает, что мы можем изучать звездный состав Млечного пути», — добавляет астроном.

Позже в течение этого года комету 3I/Atlas можно будет рассмотреть с Земли с использованием любительских телескопов.

До того, как ученые обнаружили эту комету, им удавалось найти только два других межзвездных объекта. Один назывался 1I/'Oumuamua (он был обнаружен в 2017 году), а второй — 2I/Borisov (попал в поле зрения ученых в 2019-м).

Астрономы по всему миру сейчас готовятся запустить в Чили новый, крайне мощный телескоп имени Веры Рубин. Ученые надеются, что когда он начнет работать в полную силу, они смогут найти от пяти до 50 новых межзвездных объектов.