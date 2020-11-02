Специалисты пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение около пяти месяцев.

Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме.



Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.



В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию.



