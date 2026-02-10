Ученые поддержали проект Конституции

Конституционная реформа
91
Руслан Исаков

Академики Казахстанской национальной академии естественных наук обсудили проект нового Основного закона.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-президент КазНАЕН, член Национального курултая при Президенте РК, академик Каримбек Курманалиев выступил с докладом на тему «Ценности науки и инноваций являются основной ориентацией». По его словам, нау­ка, образование и инновации определены как основная идея нового текста нашей Конституции. Кроме того, он отметил, что их продвижение, а также развитие человеческого капитала признаны стратегическими направлениями страны. Такие изменения, по мнению академика, направлены на то, чтобы сделать образование и науку опорой развития государства.

Выступавшие на заседании академики Владимир Школьник, Еренгайып Омаров, Тлеукен Ахметов, Ержан Кулдеев, Абдикерим Зейнуллин выразили уверенность в том, что впервые определение науки и инноваций как ключевой ценности в Конституции придаст новый импульс увеличению вклада науки в повышение социально-экономического потенциала страны, и призвали поддержать проект нового Основного закона.

#проект #ученые #реформа #конституция #академики #КазНАЕН

Популярное

Все
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
В основе – государственные и национальные интересы
Ученые поддержали проект Конституции
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
Возрождая кукурузную житницу
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Предоставят льготные кредиты
С акцентом на рациональное землепользование
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

В новой Конституции РК могут закрепить более широкое опреде…
Медиа-сообщество поддержало проект новой Конституции
«Не обязан, а «вправе»: мажилисмен предложил в новой Консти…
Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]