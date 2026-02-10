Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-президент КазНАЕН, член Национального курултая при Президенте РК, академик Каримбек Курманалиев выступил с докладом на тему «Ценности науки и инноваций являются основной ориентацией». По его словам, нау­ка, образование и инновации определены как основная идея нового текста нашей Конституции. Кроме того, он отметил, что их продвижение, а также развитие человеческого капитала признаны стратегическими направлениями страны. Такие изменения, по мнению академика, направлены на то, чтобы сделать образование и науку опорой развития государства.

Выступавшие на заседании академики Владимир Школьник, Еренгайып Омаров, Тлеукен Ахметов, Ержан Кулдеев, Абдикерим Зейнуллин выразили уверенность в том, что впервые определение науки и инноваций как ключевой ценности в Конституции придаст новый импульс увеличению вклада науки в повышение социально-экономического потенциала страны, и призвали поддержать проект нового Основного закона.