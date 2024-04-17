Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в шаколах ВКО

Прокуроры провели проверку учебных заведений в Восточно-Казахстанской области и выяснили, что в 56 школах ученики имели свободный доступ к вредным сайтам.

фото из архива "КП"

Как пояснили в пресс-службе областного надзорного органа, в семи школах Усть-Каменогорска прямо во время занятий осуществлялся поиск и просматривались сюжеты порнографического характера. В восьми школах Шемонаихинского района посещались сайты известных букмекерских контор. В данных учебных заведениях, а также в школах Риддера, Алтая, Самарского и Уланского районов отсутствовало программное обеспечение, контролирующее доступ детей в Сеть.

В областной департамент по обеспечению качества в сфере образования направлено представление об устранении нарушений. Данные школы обязаны получить необходимое программное обеспечение, виновные привлечены к ответственности.