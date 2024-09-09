Учись мудрости у того, кто прежде тебя износил рубашку

Есть такой замечательный фильм «Волшебная лампа Аладдина» 1966 года выпуска. И там есть пронзительная, но в то же время, поучающая сцена, когда лампу захватывает злой магрибский колдун. И он приказывает джинну убить Аладдина. А джин не смеет ослушаться, потому что должен выполнять приказы хозяина лампы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И джин в муках совести произносит: «Я должен убить тебя, Алладин! Ты мой друг, но я раб лампы!»

Недавний инцидент с легендарной артисткой Бибигуль Тулегеновой выявил печальную закономерность нашего современного общества - люди всё больше и больше становятся рабами этих самых ламп...

На примере отношения к людям я хочу рассказать об ежедневных ритуалах.

Для кого-то - это поцеловать любимого человека перед выходом на работу. Для кого-то - утренняя каша. Для кого-то - обязательные отжимания или приседания.

У меня уже, как год, имеется свой ежедневный ритуал.

Однажды на открытой территории компании, где я работаю, я увидел пожилого мужчину, который метлой убирал, чистил асфальт, дорожки. Меня так учили - с кем бы ты не работал в одном здании, на одной территории, со всеми здоровайся, даже если это незнакомый тебе человек.

Я подошел к этому уборщику. Это пожилой человек, одетый в желтую униформу, как у всех дворников. Морщинистое и смуглое лицо, теплые, но грустные глаза.

- Ассаламалейкум! - уважительно я поздоровался.

- Уалейкумассалам! – приветливо и доброжелательно ответил он.

С того дня мы каждое утро постоянно здоровались. Зимой он чистил снег, осенью убирал листву, летом и весной просто убирал пыль с входной площадки. Каждый рабочий день я его видел, и каждое утро мы здоровались. Настроение после этого у меня было хорошее.

Это был мой ежедневный утренний ритуал. Обязательно поздороваться с дворником. Тогда мой рабочий день будет позитивным, успешным. Так я себе загадал.

Но однажды я его не нашел. Был другой уборщик. Я очень расстроился. Думал, день не заладится. Ждал каких-то неприятностей. Но нет, все было нормально.

Через несколько дней я уже начал волноваться по поводу его отсутствия. А спросить у службы обеспечения как-то не мог, нужно было официальный запрос делать.

Ходил так месяц. И все мысли были только о нем. Хотя имени друг друга мы не знали. Просто здоровались, желали добра домам каждого. Иногда меня посещали грустные мысли, неужели он покинул этот бренный мир, всё-таки уже немолодой человек.

И как же я обрадовался, когда увидел его сегодня утром.

- Ассаламалейкум, ага! – прокричал я на весь двор и поспешил к нему.

- Уалейкумассалам! - он тоже обрадовался, чуть не бросив свою метлу, хотел меня обнять.

А мимо на работу спешили офисные сотрудники, полагая, что одетый в строгий деловой костюм мужчина средних лет и пожилой дворник – это родственники. Да, еще какие родственные души!

А в том фильме Аладдин нашел выход: он переселил джина из лампы в глиняный кувшин. И джин перестал быть рабом лампы и не убил Аладдина.

Уважать надо старших, в первую очередь! А выход всегда найдется!