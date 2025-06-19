Группа педагогов школ Туркестанской области вернулась из Финляндии и Эстонии, где они ознакомились с системами образования этих стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В текущем году Центр развития образования профильного управления области провел международный обучающий курс в соответствии с Дорожной картой, реализуемой в рамках национального доклада «Доступное качественное образование для всех». Курс был организован в три этапа: первый проводился онлайн, второй – в Алматы, а на третьем – преподаватели, отобранные по итогам двух предыдущих, продолжают обучение в Финляндии и Эстонии.

Впервые в республике 41 педагог региона прошел специальные курсы по менеджменту в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая. Учителя приобрели опыт на международных курсах повышения квалификации за рубежом. Также педагоги и методисты Туркестана обменялись опытом на международном уровне по направлениям learning study – в Японии, inclusive education – в США, technical and professional training – в Китае.

Процесс обучения продолжится и в новом учебном году. Учителя примут участие в специальных практических курсах во Франции, Малайзии, Сингапуре. Приоритет отдается преподавателям Future Schools и Target Schools.