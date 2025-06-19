Учителя повышают квалификацию за рубежом

Образование
138
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Группа педагогов школ Туркестанской области вернулась из Финляндии и Эстонии, где они ознакомились с системами образования этих стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В текущем году Центр развития образования профильного управления области провел международный обучающий курс в соответствии с Дорожной картой, реализуемой в рамках национального доклада «Доступное качественное образование для всех». Курс был организован в три этапа: первый проводился онлайн, второй – в Алматы, а на третьем – преподаватели, отобранные по итогам двух предыдущих, продолжают обучение в Финляндии и Эстонии.

Впервые в республике 41 педагог региона прошел специальные курсы по менеджменту в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая. Учителя приобрели опыт на международных курсах повышения квалификации за рубежом. Также педагоги и методисты Туркестана обменялись опытом на международном уровне по направлениям learning study – в Японии, inclusive education – в США, technical and professional training – в Китае.

Процесс обучения продолжится и в новом учебном году. Учителя примут участие в специальных практических курсах во Франции, Малайзии, Сингапуре. Приоритет отдается преподавателям Future Schools и Target Schools.

#Туркестанская область #Финляндия #Образование #учителя #квалификация #Эстония

Популярное

Все
Прикоснуться к космосу… на земле
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Между уголовным и административным правом
Консолидация и институциональное лидерство
Тот самый вкус детства
Взаимодействие без условий
Опора единства и преемственности
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Арыки возвращаются
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Благополучие в каждом гектаре
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Господдержка бизнеса: от точечных мер к комплексному подходу
Трансформатор не вынесет двоих…
Добро пожаловать на Казахстанский Алтай!
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Все детсады РК подключатся к системе ваучерного финансирова…
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
«Келешек мектептері»: в ЗКО обновляется образовательная инф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]