Учителям частной школы в Алматинской области более полугода не платили зарплату

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой Алматинской области восстановлены трудовые права 56 педагогов частной школы-гимназии «Мейірімді періште» в Енбекшиказахском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководство школы, находящейся на стадии банкротства, более шести месяцев не выплачивало педагогам зарплату. 
Общая сумма долга перед 56 учителями составила 40 млн тенге. Несмотря на наличие исполнительных производств, обязательства перед сотрудниками оставались неисполненными.

 «В результате вмешательства прокуратуры было выявлено и реализовано недвижимое имущество должника. Полученные средства направлены на выплату долгов, что позволило полностью восстановить трудовые права педагогов», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура продолжает работу по защите трудовых прав граждан.

#зарплата #педагоги #пркуратура

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