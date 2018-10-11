​Учителю – статус, учащимся – знания

Вам когда-нибудь приходилось видеть учителя, отстоявшего у доски с 8 утра до 19 вечера? А мне приходилось два года наблюдать такую картину, потому что классный руководитель моего сына вела два класса в начальной школе. Как у нее хватало времени и сил на свою семью, не понимаю, но знаю, что она, а учитель должен постоянно заниматься самообразованием, пробовала себя в качестве автора, работая над учебником «Естество­знание», проходила курсы повышения квалификации по обновленной программе, урывала минуты на то, чтобы поговорить с родителями неуспевающих оболтусов. И таких совмещающих педагогов в школах немало, потому что не хватает учителей в «началке»: часов у них мало, из-за чего зарплата небольшая, к тому же психологическая нагрузка серьезная.

Но теперь учителя воспрянули, услышав в Послании народу слова Президента о необходимости разработки и принятия в следующем году Закона «О статусе педагога». Сокращение нагрузки, ограждение от непредвиденных проверок и несвойственных функций, а также другие стимулы позволят, наконец, учителю с полной отдачей заниматься своим непосредственным делом – учить детей, вернуть престиж профессии и сократить в том числе нехватку педагогов в наших школах.

Ветеран педагогического труда Елена Жолудева из Северо-Казахстанской области подтверждает все вышесказанное:

– Стала директором средней школы как раз в лихие 1990-е и хлебнула лиха, как и все мои коллеги, поставленные перед требованием зарабатывать деньги на школьные нужды, хотя все законы того не допускали. Надо ли напоминать, что в каждые выборы мы не знали покоя. Меня знакомые в шутку прозвали «вечным председателем избиркома». И теперь я от всей души говорю: спасибо, Нурсултан Абишевич, за инициативу, которая однажды и навсегда расставит все по своим местам, сделает профессию педагога по-настоящему уважаемой в обществе. Мы так давно этого ждали, что теперь я даже немного завидую молодым коллегам.

Система оценки знаний должна основываться на международных стандартах. И в этом плане делается уже многое, так как школы перешли к критериальному оцениванию знаний и навыков школьников. Кроме того, Казахстан активно участвует в международных исследованиях образовательных достижений учащихся. К примеру, по итогам TIMSS-2015 наши учащиеся 8-х классов вошли в топ-10 стран-лидеров, показав результаты, сопоставимые с Россией и Канадой. В апреле 2016 года страна впервые участвовала в исследовании качества чтения и понимания текста учащихся четвертых классов (PIRLS), заняв 27-е место. В 2018 году обеспечено участие в исследовании нового формата, направленного на оценку компьютерной и информационной грамотности учеников 8-х классов (ICILS), отчет которого будет опубликован в 2020 году. Участие в подобных исследованиях дает нам понять, на каких позициях мы находимся, на кого нужно равняться и что необходимо менять в работе с детьми.

Занятые натаскиванием выпускников на тесты ЕНТ, ведь учебное заведение должно хорошо выглядеть в отчетах, школы упускали из виду многие годы профориентационную работу. В итоге молодые люди мечутся, не зная, куда податься: сегодня они хотят стать финансистами, а завтра – артистами. Согласитесь, диапазон слишком широк. Важность проведения профессиональной диагностики, о которой говорит в Послании Президент, теперь, думается, не будет вызывать ни у кого сомнений, и программа обновленного содержания образования, разработанная с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных школ, решению этой задачи будет в помощь. В ней как раз и предусматривается выстраивание траектории обучения детей согласно их способностям, интересам и стремлениям.

За осознанным выбором профессии должен последовать столь же точный выбор вуза. Министерством образования и науки совместно с НПП «Атамекен» проведено два этапа рейтинга образовательных программ отечественных вузов и уже сформированы рейтинги по 64 специальностям. Как отмечено в МОН РК, есть вузы, которые чувствуют себя одинаково уверенно во всех ранжирах, а есть и такие, что никогда не выходят из числа аутсайдеров. И в Послании дается четкий посыл – нужно проводить политику по укрупнению вузов, и на рынке должны остаться только те, что обеспечивают высокое качество образования. А один из показателей качества – трудоустройство выпускников. Студенты, получая свои знания в вузах, впоследствии должны стать конкурентоспособными специалистами, считает ректор Атырауского государственного университета им. Х. Дос­мухамедова Абзал Талтенов. Для этого, по его мнению, необходимо усилить работу по предоставлению качественной и профессиональной подготовки будущих кадров с последующим трудоустройством. Руководитель знает, о чем говорит: 87% выпускников этого вуза в 2017 году были трудоустроены и работают на благо государства, в среднем устроившийся на работу специалист получает 116 тыс. тенге. Но останавливаться на достигнутом, естественно, нельзя.

Будут работать «над собой» вузы, местные исполнительные органы, тогда и не станут уезжать на учебу в соседние государства наши ребята. Второй год подряд в рамках программы «Білікті маман», реализуемой в Восточном Казахстане, выделяются образовательные гранты по самым востребованным специальностям: в 2017 году – 200 грантов, в нынешнем – 400. К 20 тыс. грантов, выделенным по инициативе Президента в текущем году, это неплохая прибавка, снимающая вопрос доступности высшего образования. Как результат – отток выпускников за последние два года уменьшился на треть.

Самые главные фигуры системы образования – дошкольник, ученик, студент. Отрадно, что в программном документе, которым будут руководствоваться все государственные учреждения в ближайший год, а по каким-то направлениям и более, учтены вопросы создания комфортных условий для наших детей.

Для того, чтобы наши малыши могли комфортно чувствовать себя в средней школе, в детском саду акценты будут смещены в сторону развития в них креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Это задача намного серьезнее той, что проводилась ранее.

Дополнительные 50 млрд тенге, которые поручено выделить на 2019–2021 годы из республиканского бюджета, будут направлены на решение проблем трехсменных и аварийных школ. Из года в год, особенно в предшкольную пору, приходится вновь поднимать тему саманных школ на юге страны, построенных методом «асар», без учета СанПиНов и прочих требований. Теперь регионам не придется ссылаться на нехватку средств, и дети смогут учиться в новых школах, оборудованных как надо, и не в три смены и до позднего вечера.

Для любого родителя безопас­ность детей превыше всего, потому оснащение всех школ и детских садов системами видеонаблюдения – решение своевременное. Только, как всегда, может встать вопрос об оплате работы оборудования, которую могут «повесить» на родителей. Как показал опыт столичных школ, где подобное оснащение установлено несколько лет назад, собрать оплату в таком порядке весьма трудно, потому что родительский бюджет не бездонный.

Сократить учебную нагрузку тоже необходимо, и в условиях «обновленки» вполне реально, поскольку упор в ней делается не на заучивание громадных объемов учебного материала, а на умение находить нужную информацию и анализировать ее. Кроме того, на радость школьникам внедряется пятидневка, уменьшаются объемы домашнего задания.

Открываются новые возможнос­ти и перед нашими студентами: в рамках академической мобильнос­ти они могут выезжать за рубеж и обучаться в вузе-партнере, становиться слушателями всемирно известных лекторов, профессоров, ученых. При этом, как подчеркивает доцент кафедры химии и биологии Костанайского госуниверситета им. А. Байтурсынова Индира Бейшова, дополнительных расходов магистранты не несут, получая гранты от государства. Поручение Президента привлекать на работу в отечественные вузы лучших зарубежных топ-менеджеров только расширит возможности университетов и студентов.

Сегодня в жизнь школы, вуза вдохнули новую жизнь, наша молодежь, как подчеркнул в одном из выступлений Президент, должна учиться овладевать новейшими знаниями, обретать новые навыки, умело и эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни. Для этого создаются все условия.