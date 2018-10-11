​Учителю – статус, учащимся – знания

Вам когда-нибудь приходилось видеть учителя, отстоявшего у доски с 8 утра до 19 вечера? А мне приходилось два года наблюдать такую картину, потому что классный руководитель моего сына вела два класса в начальной школе. Как у нее хватало времени и сил на свою семью, не понимаю, но знаю, что она, а учитель должен постоянно заниматься самообразованием, пробовала себя в качестве автора, работая над учебником «Естествознание», проходила курсы повышения квалификации по обновленной программе, урывала минуты на то, чтобы поговорить с родителями неуспевающих оболтусов. И таких совмещающих педагогов в школах немало, потому что не хватает учителей в «началке»: часов у них мало, из-за чего зарплата небольшая, к тому же психологическая нагрузка серьезная.
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Марина Пархоменко
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