Учиться будем только на отлично

фото Багдата Есжанова

Новые надежды,

новые возможности

Поздравляя земляков с открытием образовательного учреждения новейшего образца, глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что национальный проект «Комфортная школа» реализуется по прямому поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– Проект направлен на решение ключевых проблем образования – ликвидацию аварийных школ, решение вопроса трехсменного обучения и дефицита ученичес­ких мест, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев. – Открытие школ – это не просто новые объекты, а новые возможности для воспитания детей новой эпохи. Ранее казахская средняя школа № 197 имени Абу Кудабаева располагалась в приспособленном для обучения детей старом помещении. Его снесли, а на этом месте возвели новое здание. В период строительства детям пришлось учиться в близлежащих школах. И я благодарю родителей школьников за понимание, ведь пришлось терпеть временные неудобства. Но теперь дети будут обучаться в новой комфортной, безопас­ной, современно оборудованной, просторной и уютной школе. Я уверен, что здесь вырас­тет поколение новой формации – умная, талантливая и конкурентоспособная молодежь.

Всего в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе планируется открыть 21 школу на 12 300 мест. Первая из них – на 900 мест – была сдана в областном центре в октябре прошлого года, еще две школы по 300 мест введены в эксплуатацию в начале января в ауле Жанарык Жанакорганского района и городе Аральс­ке. Теперь актуальная проблема дефицита мест и двусменного обучения решена для школьников микрорайона «Акмаржан» (больше известного как КБИ).

Как сообщили представители единого оператора национального проекта – АО «Samruk-Kazyna Construction», на строительство школы было выделено более 4,7 млрд тенге. Площадь объекта – порядка 9 тыс. кв. м. По данным подрядной организации – ТОО «Сәт-Сервис», в строительных работах было задействовано свыше ста местных рабочих и специалистов. Трех­этажное здание состоит из шести блоков. Для разделения потоков учеников здесь предусмот­рено два входа – для дошкольников и учащихся младших классов, а также для учеников среднего и старшего звена.

Не поддается сравнению

Директор СШ № 197 им. Абу Кудабаева Еркин Акшалов подчеркивает: разница между старой и новой школой огромная. Старое здание было построено в 1980 году, а в 1995-м в нем разместили школу, рассчитанную на 640 учеников. Но в итоге в ней в две смены учились 940 школьников.

Однако, несмотря ни на что, у школы славное прошлое. Ее педагоги и учащиеся не раз становились победителями предметных олимпиад и конкурсов городского, областного и респуб­ликанского уровня. В их числе – «Лучшая авторская программа», «Лучший педагог», «Мастерская педагогических идей. Планирование. Поиск. Анализ», «Зерде» и другие.

– В старом здании учебные классы были очень маленькими и не соответствовали количеству учеников, – вспоминает директор. – Теснота создавала детям неудобства. А площадь комфортной школы в четыре раза больше, чем в обычных общеобразовательных учреждениях, и в столько же раз было увеличено ее техническое оснащение. Сейчас у нас 28 учебных кабинетов и три лаборатории. Преподавательский состав сформирован на базе учителей старой школы. Сейчас преподают 112 педагогов, среди них 9 – со степенью магистра, 108 – с высшим образованием. 21 педагог имеет квалификационную категорию «исследователь», 42 – «эксперт», 33 – «модератор».

В школе созданы действительно безопасные и комфортные условия. Так, для педагогов открыты необходимые рабочие зоны, для учащихся начальных классов, среднего и старшего звена – отдельные блоки с оборудованными универсальными мастерскими и студиями, современными кабинетами естественно-научных дисциплин. В каждом блоке – раздевалки и отдельные санузлы для мальчиков, девочек, учителей. На этажах – питьевые фонтанчики, у всех учеников – собственные шкафы для хранения вещей. Теперь детям не нужно таскать тяжелые ранцы.

Классы оборудованы интерактивными досками, есть компьютеры для учителя. Передовое оснащение в кабинетах физики, химии, биологии, робототехники и STEM-лаборатории. Решены старые проблемы по музыкальному и физическому воспитанию детей: в школе два спортивных зала, хореографический класс, кабинет музыки с различными комплектами инструментов, зоны отдыха. Во дворе учебного заведения – футбольное поле и беговые дорожки, спортивная площадка, плац для проведения уроков начальной военной подготовки и зоны отдыха для детей разных возрастов. А для дошколят и малышей начальных классов обустроены зоны для подвижных игр.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах Гульжан Абдихалыккызы отмечает, что особое внимание уделено обеспечению безопасности учащихся.

– В школе 16 начальных класс-комплектов, где обучается 361 ребенок. Здание полностью оборудовано современными системами видеонаблюдения, камерами, турникетами на входах. Дети под контролем и на территории, и внутри школы, при возникновении угроз осуществляется автоматическая блокировка дверей. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями создана безбарьерная среда, предусмотрены специальные пандусы, лифты, санузлы, кабинет инклюзивного образования, кабинеты дефектолога и логопеда, сенсорные кабинеты. Всего в школе учатся десять детей, которым нужна особая помощь. В начальных классах в формате инклюзии обучаются трое ребят, к каждому прикреплен педагог-ассистент, – рассказала Гульжан Абдихалыккызы.

Учиться теперь хотят даже родители

В комфортной школе должное внимание уделено и дополнительному образованию, скоро здесь откроют творческие объединения, кружки и секции. К примеру, для популяризации национальных ценностей, традиций декоративно-прикладного искусства в центре «Болашаққа қадам» планируется реализовать проекты Shanyrak, «Асыл домбыра», экскурсионную программу Ulttyq kazyna. Для активизации научной работы школьников центром Zhas galymdar разработаны проекты «Шежірелі өлке», «Жас өлкетанушылар», «Жас ғалымдар», «SMART оқушылар» и другие.

Открытию комфортной школы рады и ученики, и их родители. Как рассказала ученица 11-го класса, претендентка на знак «Алтын белгі» Акгулим Абдикалыкова, она просто в восторге от увиденного.

– Здесь я учусь с первого класса, и мне приятно осознавать, что выпускаться буду уже из комфортной школы, – говорит она. – Тут есть все возможности для развития: уютные и просторные классы, современная библио­тека, актовый зал и кинотеатр, а в каж­дом кабинете столько интересной современной техники, что хочется научиться всему разом. Я очарована замечательными условиями и убеждена, что они помогут школьникам получить высококачественное образование.

Главная мечта восьмикласс­ника Жасулана Бексары – стать именитым спортсменом.

– Это круто, что в школе работают секции по футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, тогызкумалаку и другим видам спорта. Есть спортзал, футбольное поле и площадки, – перечисляет будущий чемпион. – Наша школа со спортивными традициями. Мы гордимся своими выпускниками – знаменитыми казахскими боксерами Камшыбеком Кункабаевым и Турсынбаем Кул­ахметом. Я тоже хочу достичь больших высот, как они. Все мои одноклассники уже зарядились энергией и полны желания использовать все предоставленные возможности.

От имени родителей учеников говорила с нами председатель родительского комитета школы Акмарал Кулашева. По ее словам, детям после перехода из старого здания в суперсо­временную комфортную школу кажется, что сейчас они пребывают в сказке.

– Мои два сына и внук каждый день после занятий взахлеб и наперебой рассказывают дома о новой школе, комфорте, учителях, – отметила Акмарал Кулашева. – Чувства восхищения детей не передать словами, так как их жизнь в одночасье резко изменилась. А в родительском чате впечатлениями о бесподобных условиях делятся даже самые сдержанные молчуны. После посещения школы и разговоров с детьми, представьте себе, папам и мамам самим захотелось учиться. Поражает главным образом оснащенность кабинетов. Пишут, что «в комфортной школе все как в зарубежных фильмах». А ведь и вправду для детей тут есть буквально все: компьютеры, оборудование, просторные помещения, спортзалы, площадки, столовая, санузлы, питьевая вода, личные шкафчики... И вот теперь мы, родители, повторяем детям, что им осталось только учиться на отлично.