Учиться друг у друга

Гости посетили ряд местных хозяйств и производств, ознакомившись ближе с работой предпринимателей и предприятий региона. Марат Зяббаров рассказал о нынешнем положении Татарстана на российском рынке. По его словам, в сфере коневодства татарские специалисты ориентируются на казахстанских коллег.

– Мы сегодня изучаем ваш опыт коневодства, и у нас долгосрочные планы в этом направлении. И хотя на сегодняшний день у нас всего лишь 35 тысяч голов лошадей, но эту сферу планируем серьезно развить. За последние пять лет практически в четыре раза увеличилась продукция экспорта сельского хозяйства. По итогам прошлого года экспорт составил 460 миллионов долларов. Это и масло подсолнечное, и кондитерские изделия, и зерно, мясная и молочная продукция. В Казах­стан по итогам прошлого года мы экспортировали продукцию на 48,8 миллиона долларов, импорт из Казахстана составил 24 миллиона долларов, – рассказал Марат Зяббаров на встрече с представителями местной власти.

Как отметил заместитель Премьер-министра РТ, на сегодняшний день наша страна является надеж­ным торговым партнером

Татар­стана, а потому сотрудничество, по его словам, необходимо укреплять еще больше. Глава делегации также направил властям области Абай устное приглашение на традиционные сельскохозяйственные выставки, которые проводятся в Татарстане два раза в год.

Представители областного акимата приглашение приняли, отметив, что сотрудничество с татарскими коллегами станет хорошим примером.

– Наша совместная работа и подобные встречи улучшают качест­во работы на местах, а долгие дружест­венные отношения должны стать примером для нового поколения предпринимателей, – подвел итоги встречи заместитель акима области Абай Куаныш Сулейменов.