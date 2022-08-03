Энергетика
"Учитываем постфукусиму" – глава Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр энергетики РК Болат Акчулаков ответил на сомнения общественности в строительстве и безопасности атомной станции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Граждане Казахстана высказывают опасения по поводу строительства АЭС. У министра поинтересовались, как будет обеспечена безопасность, если даже в такой высокотехнологичной стране, как Япония, несколько лет назад произошла трагедия, связанная с атомной станцией "Фукусима - 1".

Болат Акчулаков ответил, что кардинальное отличие Японии и Казахстана в том, что Казахстан находится глубоко в материке, а Япония - это островное государство, образовавшееся в ходе движения тектонических плит.

"Грубо говоря, Япония - сейсмически опасный регион, так как страна сама по себе образовалась ввиду сейсмической активности подземных плит. Все японские станции проектируются с точки зрения максимально возможных сейсмических толчков, для того, чтобы обеспечить безопасность. То, что произошло с Фукусимой, насколько я знаю, и читал материалы - когда строили станцию, хотели заложить максимальный уровень подводных землетрясений, заложили определенную балльность", – рассказал Акчулаков. 

Он отметил, что это вело к значительному удорожанию и длительности сроков строительства. Соответственно, где-то на какой-то стадии, в какой-то момент было допущено пренебрежение. По его мнению, скорее всего станция была не готова к цунами. А в Казахстане планируется исключить даже такие случаи.

Глава Минэнерго напомнил, что технологии строительства АЭС, которые сегодня включены в шорт-лист, учитывают постфукусиму.

"Поэтому, мы хотим сделать станцию максимально безопасной, даже с учетом того, что по тектонике поселок Улкен - не такой, как район, где располагалась "Фукусима - 1". В принципе, большая часть материковых станций, в той же Франции и так далее, они все глубоко на материке находятся, и наиболее безопасные с этой точки зрения. А то, что было на Чернобыле - это совершенно другая история, и связана она не с землетрясением, а с нарушением режима эксплуатации цикла станции и мануальным отключением системы безопасности. То есть, система безопасности была отключена и автоматика не сработала. Разные случаи, но везде последствия не очень хорошие. При строительстве нашей станции мы будем учитывать все эти нюансы, которые, к сожалению, накопились. Мы смотрим в историю и хотим учесть все нюансы с точки зрения безопасности при строительстве первой АЭС в Казахстане", – заключил министр.

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