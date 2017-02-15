Вполне рационально то, что Президент, как он объявляет в Обращении, хочет сконцентрироваться на вопросах внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности страны, передать значительную часть своих установленных законом полномочий по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. Глава государства исходит из того, что за данную сферу в полном объеме должны отвечать Правительство, министерства и акиматы. По его мнению, целесообразно также передать Кабмину утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю ответственность.

Кроме того, вижу большую пользу в намечаемом усилении роли Парламента. Надо сказать, что спецификой предшествующего этапа развития и Казахстана, и других республик, включая Российскую Федерацию, была ведущая роль Главы государства. И это понятно – в условиях становления новой политической и социально-экономической системы именно избранный лидер, которому доверяет народ, должен взять на себя всю полноту ответственности за дела в стране.

Но когда система достаточно стабилизировалась, можно расширить (при сохранении ключевых миссий Президента) возможности иных партнеров по управлению государством и развитию общественных процессов. Особенно в ситуации, когда для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

Надо полагать, усиление роли Парламента выразится в совершенствовании законодательной деятельности. И тогда действительно утратят актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона, как говорится об этом в Обращении. Очевидно, расширится и контрольная деятельность Парламента. В том числе видится эффективным предложение Президента упростить порядок выражения недоверия членам Правительства со стороны палат Парламента.

Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной. В России ученые и политики неоднократно предлагали предоставить такое право обеим палатам парламента либо Государственной Думе, но это предложение пока не проходит. У Госдумы есть право выражать недоверие Правительству в целом, однако такой необходимости на практике нет. Но вот в отношении отдельных членов Правительства такая мера не была бы лишней.

Ни в коей мере не вмешиваясь в дела Казахстана, просто как ученый, могу высказать некоторые суждения по намечаемым реформам. На мой взгляд, когда Президент говорит о передаче значительной части своих полномочий по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам, то подразумеваются организационно-исполнительные, то есть текущие полномочия. Не думаю, что Правительство и тем более иные государственные органы должны готовить и принимать какие-то ключевые решения по социально-экономическим вопросам без согласования с Президентом.

Кроме того, Президент хочет отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра. В России есть похожие конституционные правила. Но это полномочия скорее предупредительного характера, они на практике не применяются. И вполне могут выполнять свое предназначение и в дальнейшем.

Также говорится о том, что Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Если это незначительное полномочие – одно дело. Но если таким путем можно «наплодить» подобные органы, а у Президента изымается право отмены актов Правительства, как же контро­лировать такие процессы?

Конституционный опыт Казахстана всегда был и остается интересным для российских ученых-юристов. Мы будем изучать материалы нового всенародного обсуждения. И конечно, думать о том, что казахстанский опыт следовало бы учесть при возможном российском конституционном реформировании.