Удешевленное зерно начали отгружать в регионы Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

Цены и оперативность поставок социально значимых продуктов питания в регионы обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По данным Бюро национальной статистики, в разрезе регионов наибольший рост цен с начала года приходится на область Улытау – 9,6%, на втором месте Астана с общим индексом роста в 7,6%.

Как отметил на совещании Серик Жумангарин, это означает, что руководство данных регионов не ставит во главу угла продовольственную безопасность.

Лучший показатель наблюдается в Алматинской области (-0,2%). На сегодня это единственный регион, сумевший не только сдержать, но и снизить цены на СЗПТ с начала года.

Принимая во внимание рост цен на муку во всех регионах Казахстана, на совещании также заслушали ход работы по отгрузке удешевленного зерна.

«Вывоз зерна начали 5 областей. В Туркестанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области первые партии уже доставлены. Оператор Кызылординской области перемолол зерно и отправил вагоны с мукой из Костаная. Вместе с тем, мукомолы-операторы областей Жетысу, Улытау и города Алматы до сих пор не подписали договор поставки с Продкорпорацией. А СКО и область Абай еще не определили операторов-мукомолов», – сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

В качестве положительного примера он привел результат взаимодействия органов местного управления и бизнеса в Павлодарской области. Не дожидаясь поставок удешевленного зерна, предприниматель оперативно начал поставлять муку для выпечки социального хлеба.

Отдельное внимание уделили ситуации с устранением непродуктивных посредников в регионах. Для детального разбора вопроса Серик Жумангарин поручил АЗРК на следующем совещании представить результаты работы антимонопольного органа в части анализа рынков социально значимых продуктов питания и цепочек поставок продовольствия от производителя до торговых сетей.